Sushi Master 2025: estos son los ganadores del festival de sabor

El Sushi Master 2025, que se realizó del 24 al 30 de noviembre, reunió tanto a cocineros como al público de varias ciudades del país. Como en ediciones anteriores, el evento buscaba reconocer el talento, la técnica y la creatividad de chefs locales que trabajan inspirados en la gastronomía japonesa.
Cada restaurante participante presentó un rollito insignia creado especialmente para este concurso. Durante siete días, los comensales pudieron recorrer los establecimientos inscritos, probar las propuestas y votar por sus favoritas a través de la app oficial, lo que produjo alrededor de 97.000 votos, según cifras finales del festival gastronómico.
Al respecto, Tulio Recomienda (líder del festival) expresó: “Juntos hicimos historia otra vez. Demostramos que cuando un país se une alrededor del trabajo bien hecho, pasan cosas gigantes”.
¿Quiénes son los ganadores de esta edición?
“Cuando decidimos embarcarnos en esta aventura jamás imaginamos que Colombia podía abrazar el sushi con tanta fuerza, con tanta pasión y con un entusiasmo tan contagioso”, aseguró Tulio Recomienda.
Por eso, luego de la votación del público asistente, estos fueron los ganadores por ciudad y departamento, incluyendo los “tesoritos”, lugares que representaron el festival en su municipio:
Antioquia
Medellín
- Makena Sushi & Grill
- Bhee Cocina Creativa
- Koto Sushi and Wok
- Takamar Sushi
- Sushi Train
Rionegro
- Creativo Sushi Bk
Llano Grande
- Tibetano
Bonus: “tesorito” en Marinilla
- Mizuki Sushi
Bogotá y Cundinamarca
Bogotá
- Sekushi Sky
- Quinto Cocina
- Rokko Asian Table
- Tavo Izakaya
- Tzunami
Chía
- Kazoku Sushi
- Komiyama
- Casa del Sushi
Cajicá
- Okame Sushi
Bonus: “tesorito” en Mosquera
Hikari Sushi Wok
Cali
- Takamar Sushi
- Fish N’ Go
- Sushigood
- Meraki Sushi
- Alma Romero
Bucaramanga
- Saikono Sushi
- Tokima
- Colectivo Miyagi
- Iki Sushi & Poke
- Woki
Barranquilla
- Tropique
- Kizuna Fusion
- El Parche
- Kobe Sushi
- Tama
Villavicencio
- Fujistreet
- Tengoku Sushi Bar
- Koi Sushi
- Sakura
- Biches Restaurante
Pereira y Risaralda
Pereira
- Sakana Sushi Fusion
- Sushi Market
- Makimaki Sushi
Bonus: “tesorito” en Santa Rosa de Cabal
- Arashi Sushi
Cartagena
- Osaka Sushi
- Roll & Soul
- Koi Koi Cocina Asiática
Montería
- Sushi Hight
- Bamboo Garden Rooftop
Neiva
- Sushi Block
- Sakana Sushi Fusion
- Sushitown
Ibagué
- Sumeshi
- Sakana Sushi Fusion
- Bordo By Pipilongo
Popayán
- Wok House
Manizales
- Doyo
- Wo Taberna Asiática
- Nippon
Armenia
- Sakana Sushi Fusion
- Seijaku Sushi
- Makoto
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧