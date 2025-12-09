Logo El Espectador
Sushi Master 2025: estos son los ganadores del festival de sabor

El país celebró otra edición del evento con una movilización de más de 10 mil millones de pesos.

Redacción Gastronomía y Recetas
09 de diciembre de 2025 - 02:10 p. m.
En la más reciente edición el festival de sabor se sirvieron 480.397 rollitos.
El Sushi Master 2025, que se realizó del 24 al 30 de noviembre, reunió tanto a cocineros como al público de varias ciudades del país. Como en ediciones anteriores, el evento buscaba reconocer el talento, la técnica y la creatividad de chefs locales que trabajan inspirados en la gastronomía japonesa.

Cada restaurante participante presentó un rollito insignia creado especialmente para este concurso. Durante siete días, los comensales pudieron recorrer los establecimientos inscritos, probar las propuestas y votar por sus favoritas a través de la app oficial, lo que produjo alrededor de 97.000 votos, según cifras finales del festival gastronómico.

Al respecto, Tulio Recomienda (líder del festival) expresó: “Juntos hicimos historia otra vez. Demostramos que cuando un país se une alrededor del trabajo bien hecho, pasan cosas gigantes”.

¿Quiénes son los ganadores de esta edición?

“Cuando decidimos embarcarnos en esta aventura jamás imaginamos que Colombia podía abrazar el sushi con tanta fuerza, con tanta pasión y con un entusiasmo tan contagioso”, aseguró Tulio Recomienda.

Por eso, luego de la votación del público asistente, estos fueron los ganadores por ciudad y departamento, incluyendo los “tesoritos”, lugares que representaron el festival en su municipio:

Antioquia

Medellín

  • Makena Sushi & Grill
  • Bhee Cocina Creativa
  • Koto Sushi and Wok
  • Takamar Sushi
  • Sushi Train

Rionegro

  • Creativo Sushi Bk

Llano Grande

  • Tibetano

Bonus: “tesorito” en Marinilla

  • Mizuki Sushi

Bogotá y Cundinamarca

Bogotá

  • Sekushi Sky
  • Quinto Cocina
  • Rokko Asian Table
  • Tavo Izakaya
  • Tzunami

Chía

  • Kazoku Sushi
  • Komiyama
  • Casa del Sushi

Cajicá

  • Okame Sushi

Bonus: “tesorito” en Mosquera

Hikari Sushi Wok

Cali

  • Takamar Sushi
  • Fish N’ Go
  • Sushigood
  • Meraki Sushi
  • Alma Romero

Bucaramanga

  • Saikono Sushi
  • Tokima
  • Colectivo Miyagi
  • Iki Sushi & Poke
  • Woki

Barranquilla

  • Tropique
  • Kizuna Fusion
  • El Parche
  • Kobe Sushi
  • Tama

Villavicencio

  • Fujistreet
  • Tengoku Sushi Bar
  • Koi Sushi
  • Sakura
  • Biches Restaurante

Pereira y Risaralda

Pereira

  • Sakana Sushi Fusion
  • Sushi Market
  • Makimaki Sushi

Bonus: “tesorito” en Santa Rosa de Cabal

  • Arashi Sushi

Cartagena

  • Osaka Sushi
  • Roll & Soul
  • Koi Koi Cocina Asiática

Montería

  • Sushi Hight
  • Bamboo Garden Rooftop

Neiva

  • Sushi Block
  • Sakana Sushi Fusion
  • Sushitown

Ibagué

  • Sumeshi
  • Sakana Sushi Fusion
  • Bordo By Pipilongo

Popayán

  • Wok House

Manizales

  • Doyo
  • Wo Taberna Asiática
  • Nippon

Armenia

  • Sakana Sushi Fusion
  • Seijaku Sushi
  • Makoto

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

