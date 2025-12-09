Sushi Master 2025: estos son los ganadores del festival de sabor

En la más reciente edición el festival de sabor se sirvieron 480.397 rollitos. Foto: TULIO Recomienda

El Sushi Master 2025, que se realizó del 24 al 30 de noviembre, reunió tanto a cocineros como al público de varias ciudades del país. Como en ediciones anteriores, el evento buscaba reconocer el talento, la técnica y la creatividad de chefs locales que trabajan inspirados en la gastronomía japonesa.

Cada restaurante participante presentó un rollito insignia creado especialmente para este concurso. Durante siete días, los comensales pudieron recorrer los establecimientos inscritos, probar las propuestas y votar por sus favoritas a través de la app oficial, lo que produjo alrededor de 97.000 votos, según cifras finales del festival gastronómico.

Al respecto, Tulio Recomienda (líder del festival) expresó: “Juntos hicimos historia otra vez. Demostramos que cuando un país se une alrededor del trabajo bien hecho, pasan cosas gigantes”.

¿Quiénes son los ganadores de esta edición?

“Cuando decidimos embarcarnos en esta aventura jamás imaginamos que Colombia podía abrazar el sushi con tanta fuerza, con tanta pasión y con un entusiasmo tan contagioso”, aseguró Tulio Recomienda.

Por eso, luego de la votación del público asistente, estos fueron los ganadores por ciudad y departamento , incluyendo los “tesoritos”, lugares que representaron el festival en su municipio:

Antioquia

Medellín

Makena Sushi & Grill

Bhee Cocina Creativa

Koto Sushi and Wok

Takamar Sushi

Sushi Train

Rionegro

Creativo Sushi Bk

Llano Grande

Tibetano

Bonus: “tesorito” en Marinilla

Mizuki Sushi

Bogotá y Cundinamarca

Bogotá

Sekushi Sky

Quinto Cocina

Rokko Asian Table

Tavo Izakaya

Tzunami

Chía

Kazoku Sushi

Komiyama

Casa del Sushi

Cajicá

Okame Sushi

Bonus: “tesorito” en Mosquera

Hikari Sushi Wok

Cali

Takamar Sushi

Fish N’ Go

Sushigood

Meraki Sushi

Alma Romero

Bucaramanga

Saikono Sushi

Tokima

Colectivo Miyagi

Iki Sushi & Poke

Woki

Barranquilla

Tropique

Kizuna Fusion

El Parche

Kobe Sushi

Tama

Villavicencio

Fujistreet

Tengoku Sushi Bar

Koi Sushi

Sakura

Biches Restaurante

Pereira y Risaralda

Pereira

Sakana Sushi Fusion

Sushi Market

Makimaki Sushi

Bonus: “tesorito” en Santa Rosa de Cabal

Arashi Sushi

Cartagena

Osaka Sushi

Roll & Soul

Koi Koi Cocina Asiática

Montería

Sushi Hight

Bamboo Garden Rooftop

Neiva

Sushi Block

Sakana Sushi Fusion

Sushitown

Ibagué

Sumeshi

Sakana Sushi Fusion

Bordo By Pipilongo

Popayán

Wok House

Manizales

Doyo

Wo Taberna Asiática

Nippon

Armenia

Sakana Sushi Fusion

Seijaku Sushi

Makoto

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica.