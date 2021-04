Receta: ¿Cómo preparar alitas de pollo?

En esta receta aprenderás a preparar alitas jugosas, con ingredientes que seguramente siempre tienes en casa. Agridulces, picantes, y saladas, la mejor elección para paladares exquisitos.

Un poco de la historia de este plato

Aunque a muchas personas no les gustan mucho las alitas y las encuentran poco atractivas, hay otros que las han convertido en su plato preferido para acompañar sus mejores momentos. El origen de este sencillo y popular plato todavía no está muy claro, sin embargo, hay quienes aseguran que esta original receta nació el 30 de octubre de 1964 cuando el hijo de los dueños de Anchor Bar, en Buffalo, Nueva York decidió recurrir a la cocina del restaurante de sus padres para preparar algunos aperitivos, y atender a sus amigos. Un paquete de alitas que había llegado el día anterior y que no se iba a utilizar llamó su atención, por lo que decidió ponerlas a freír rápidamente y preparar una salsa para acompañarlas, sin percatarse que se convertiría en uno de los platos del menú del restaurante más apetecidos.

INGREDIENTES

16 piezas de alitas de pollo entre 90 a 110 gramos de peso c/u

2 cucharadas de sal

2 limones

2 cucharadas de ajo molido

1 libra de harina

1 pizca de paprika

PREPARACIÓN

Primero que todo, empecemos por todos los beneficios que traen nuestras deliciosas alitas, para sorpresa de todos son súper saludables bajas en sodio aportan un montón de energía ya que poseen mucho hierro y calcio y no tienen casi colesterol.

Primero cortamos las alitas en dos, dejándoles la punta, ya que de hay se puede extraer una cantidad importante de sabor.

Ahora, les agregas la sal, el ajo y los limones. Las llevas a la nevera una noche entera. Al día siguiente las secamos y las escurrimos un poco.

Por otro lado colocamos la harina, la sal, la paprika y mezclamos.

Ahora vas a poner las alitas en la harina, las mezclamos y sacudimos una a una, para eliminar el exceso de harina.

Si prefieres cocinarlas al horno debes programarlo a 180 grados y ponerlas 20 minutos por cada lado. Otra opción es freírlas por 8 minutos en una freidora de alto rendimiento o por un poco más 13 minutos en freidora de hogar.

Para acompañarlas nuestras alitas el complemento perfecto son unos bastoncitos de zanahoria y apio.

Te puedo recomendar para este receta bañar las alitas con diferentes salsas artesanales como: teriyaki, BBQ, honey BBQ, miel mostaza, ajo parmesano, búfalos y más….

*Receta de la casa Furai

Trucos de la abuela

