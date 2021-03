Receta: ¿Cómo preparar bandeja paisa?

La característica principal de este plato es la abundancia. Una bandeja pintada de colores que llaman la atención de todos los paladares. Con plátano maduro, morcilla, aguacate, carne molida y chicharrón, entre otros, esta delicia culinaria antioqueña, te permitirá explorar sabores únicos.

Un poco de historia sobre este plato

El origen de la bandeja paisa sin lugar a dudas es la evolución de las familias antioqueñas. No existe un dato que nos pueda orientar acerca de la procedencia de esta delicia culinaria, pero lo que sí sabemos es que hay un mito que cobra todo el sentido cuando se habla de este plato. Se trata de la historia de Hernando Giraldo, oriundo de Caldas y quien tenía un restaurante ubicado en Bogotá. Un día tuvo que hacer un bufé donde se pudieran ofrecer alimentos de la región antioqueña, por lo que su creatividad lo llevó a poner sobre la mesa todo lo que en algún momento se ofrece a quienes visitan estas tierras: carne molida, huevo, fríjoles, plátano maduro, chicharrón, chorizo, arroz y aguacate fueron los protagonistas de esta degustación. Sin duda alguna, una idea que no falló y que convirtió en una tradición gastronómica. Leyenda o mito, no lo sabremos, la única certeza hasta hoy es que la bandeja paisa, es uno de los platos más apetecidos a nivel nacional e internacional: ¡eh, ave maría, qué delicia!

INGREDIENTES

Frijoles preferiblemente bola roja

Arroz blanco

Chicarrón carnudo (panceta de cerdo mucho mejor)

Plátano maduro

Huevo frito

Carne Molida

Arepa blanca

Chorizo

Aguacate

PREPARACIÓN

(Lo primero que debes hacer es dejar los fríjoles en remojo desde la noche anterior)

Cuando ya tengas listos los fríjoles, los vas a poner a cocinar con un buen guiso y un trocito de cerdo (preferiblemente con el hueso, este da más sustancia).

Mientras haces este proceso, puedes seguir con la preparación del arroz, recurre a una buena cebolla, para que queden los granos sueltos.

Ahora vamos a la mejor parte de este plato: el chicharrón. Para que te quede súper crujiente, báñalo en limón con sal antes de fritarlo, y si tienes horno, los puedes dejar 5 minutos adentro a 180 grados para que queden bien secos. Puedes hacer el mismo proceso con el chorizo.

Para el plátano intenta que el aceite no esté demasiado caliente para que no se queme. Debes estar muy pendiente de este ingrediente porque puede ponerse negro muy rápido.

La arepa puedes ir asándola a fuego lento que quede crujiente, mientras que los otros ingredientes se van cocinando.

Ahora vamos a darle paso a la preparación de la carne molida. Te recomiendo que le hagas un picadito de cebolla larga (mejor si es con la parte verde de la cebolla que es la que más sabor da). Procedes a cocinar a fuego medio. Sepárala con un tenedor para que quede bien suelta.

¡Todo está listo, emplata y a disfrutar!

¡Trucos de la abuela!