Receta con sabor a Colombia: cuchuco de cebada

Una preparación reconfortante con sabor a campo. Una opción económica y deliciosa.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
13 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
El cuchuco de cebada es una receta típica de la gastronomía colombiana.
El cuchuco de cebada es una receta típica de la gastronomía colombiana.
Foto: orlando.diseño
Un poco de la historia del cuchuco de cebada

“El cuchuco de cebada es de esas sopitas que reconfortan que saben a campo. Mi abuelita la preparaba cuando había varias personas o trabajadores y tocaba solucionar, es económica y por supuesto deliciosa”, estas son las palabras de la chef santandereana Diana Acevedo, quien nos enseña a preparar esta receta de tradición.

Gastronomía: Colombiana.

Acompaña con aguacate y arroz blanca

  • Tiempo de preparación: 60 minutos.
  • Tiempo de cocción: 49 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 500 gramos de hueso de cogote (puede ser res o cerdo)
  • 1 cucharadita de sal (ajustar al gusto)
  • 1 rama de cebolla larga (parte blanca y verde)
  • 2 zanahorias medianas, cortadas en cuadritos
  • 2 papas amarillas, peladas y cortadas en trozos
  • 2 papas pastusas, peladas y cortadas en trozos
  • 1 taza de cuchuco de cebada (cebada quebrada o perlada)
  • 1 taza de arveja verde
  • Cilantro fresco picado para servir

Preparación

En una olla, coloca a cocinar hueso de cogote con sal. Añade cebolla larga y deja hervir hasta que la carne del hueso empiece a ablandar.

Agrega zanahoria en cuadritos, papa amarilla, papa pastusa, cuchuco de cebada y arveja verde.

Cocina todo junto hasta que esté en su punto, es decir, que las verduras y el cuchuco estén suaves.

Sirve la sopa y añade cilantro fresco al gusto.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

