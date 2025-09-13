Receta con sabor a Colombia: cuchuco de cebada

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia del cuchuco de cebada
“El cuchuco de cebada es de esas sopitas que reconfortan que saben a campo. Mi abuelita la preparaba cuando había varias personas o trabajadores y tocaba solucionar, es económica y por supuesto deliciosa”, estas son las palabras de la chef santandereana Diana Acevedo, quien nos enseña a preparar esta receta de tradición.
Gastronomía: Colombiana.
Acompaña con aguacate y arroz blanca
- Tiempo de preparación: 60 minutos.
- Tiempo de cocción: 49 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de hueso de cogote (puede ser res o cerdo)
- 1 cucharadita de sal (ajustar al gusto)
- 1 rama de cebolla larga (parte blanca y verde)
- 2 zanahorias medianas, cortadas en cuadritos
- 2 papas amarillas, peladas y cortadas en trozos
- 2 papas pastusas, peladas y cortadas en trozos
- 1 taza de cuchuco de cebada (cebada quebrada o perlada)
- 1 taza de arveja verde
- Cilantro fresco picado para servir
Preparación
En una olla, coloca a cocinar hueso de cogote con sal. Añade cebolla larga y deja hervir hasta que la carne del hueso empiece a ablandar.
Agrega zanahoria en cuadritos, papa amarilla, papa pastusa, cuchuco de cebada y arveja verde.
Cocina todo junto hasta que esté en su punto, es decir, que las verduras y el cuchuco estén suaves.
Sirve la sopa y añade cilantro fresco al gusto.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧