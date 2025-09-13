Receta con sabor a Colombia: cuchuco de cebada

El cuchuco de cebada es una receta típica de la gastronomía colombiana. Foto: orlando.diseño

Un poco de la historia del cuchuco de cebada

“El cuchuco de cebada es de esas sopitas que reconfortan que saben a campo. Mi abuelita la preparaba cuando había varias personas o trabajadores y tocaba solucionar, es económica y por supuesto deliciosa”, estas son las palabras de la chef santandereana Diana Acevedo, quien nos enseña a preparar esta receta de tradición.

Gastronomía: Colombiana . Acompaña con aguacate y arroz blanca Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 49 minutos.

49 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 500 gramos de hueso de cogote (puede ser res o cerdo)

1 cucharadita de sal (ajustar al gusto)

1 rama de cebolla larga (parte blanca y verde)

2 zanahorias medianas, cortadas en cuadritos

2 papas amarillas, peladas y cortadas en trozos

2 papas pastusas, peladas y cortadas en trozos

1 taza de cuchuco de cebada (cebada quebrada o perlada)

1 taza de arveja verde

Cilantro fresco picado para servir

Preparación

En una olla, coloca a cocinar hueso de cogote con sal. Añade cebolla larga y deja hervir hasta que la carne del hueso empiece a ablandar.

Agrega zanahoria en cuadritos, papa amarilla, papa pastusa, cuchuco de cebada y arveja verde.

Cocina todo junto hasta que esté en su punto, es decir, que las verduras y el cuchuco estén suaves.

Sirve la sopa y añade cilantro fresco al gusto.

