Esta es la receta para hacer un rico “crepe roll” de helado

Un poco de la historia del helado

De la mano del italiano Procopio en el año 1660 nació esta tradicional y popular preparación, gracias a una máquina que “homogeneizaba” frutas, hielo y azúcar, dejando como resultado una crema helada. Sería París la primera ciudad en degustar esta receta, cuando se abrió el “Café Procope”, lugar muy reconocido por su café y su innovadora propuesta gastronómica conocida como: helado.

En el siglo XVIII hacer este postre no era nada sencillo. Los cocineros y reposteros tenían que recurrir a unos cubos de madera, utilizados para congelar, para añadir hielo, sal y una mezcla similar al sabor de la vainilla para obtener el tradicional helado.

Se elaboraba con huevo, y en su mayoría de veces era llevado a las mesas por esclavos y sirvientes. En la actualidad, el helado de vainilla es uno de los más apetecidos por los comensales, por la suavidad de su crema y su fácil elaboración.

Gastronomía: Latinoamericana . Usa café instantáneo en esta receta Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 huevos

375 mililitros de leche

20 gramos de mantequilla derretida

35 gramos de azúcar

150 gramos de harina

30 gramos de cocoa en polvo

1 cucharadita de café instantáneo

Ingredientes para el relleno

Helado sabor cookies and cream

Soletillas (bizcochos) sumergidas en café con sabor chocolate avellana.

Preparación

En un bowl, mezcla los huevos, la leche, la mantequilla derretida, el azúcar, la harina, la cocoa y el café instantáneo.

Bate bien hasta obtener una mezcla homogénea.

Vierte porciones de la mezcla en una sartén caliente, formando crepes delgados. Cocina por ambos lados.

Deja enfriar completamente.

Preparación del relleno

Forma bolas de helado y ponlas sobre papel film en una bandeja.

Extiéndelas ligeramente, cúbrelas y congélalas.

Sobre un nuevo trozo de papel film, pon los crepes alineados uno al lado del otro, ligeramente sobrepuestos.

Pon encima la capa de helado congelado y las soletillas previamente remojadas en café.

Enrolla con cuidado y vuelve a congelar si es necesario.

Corta en porciones, decora con crema batida y baña con salsa de chocolate avellana.

