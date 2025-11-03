Logo El Espectador
Receta: cubierta de chocolate con aguacate

Usa inmediatamente para cubrir cupcakes, brownies o tortas. También puedes disfrutarla como dip de frutas o untarlo sobre galletas saludables.

Diana María León, experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludable
03 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Para hace esta cubierta de chocolate con aguacate en casa, usa sal marina.
Foto: Diana León
Un poco de la historia del aguacate

El aguacate es originario de México y Centroamérica, donde se cultiva desde hace más de 5.000 años. Civilizaciones como los aztecas y los mayas lo consideraban un alimento sagrado por su valor nutricional y su capacidad de aportar energía y vitalidad. Su nombre proviene del náhuatl ahuacatl, que significa “testículo”, en referencia a su forma. Hoy en día, el aguacate es apreciado en todo el mundo por su versatilidad, su contenido de grasas monoinsaturadas y su uso tanto en preparaciones saladas como dulces.

Esta cubierta de chocolate es una alternativa saludable, si buscas disfrutar de un postre cremoso sin recurrir al azúcar refinada ni a los ingredientes ultra-procesados. Su textura suave y sabor intenso a cacao lo convierten en una opción perfecta para cubrir tortas, brownies o cupcakes, aportando grasas saludables y dulzura natural.

A diferencia las cubiertas tradicionales a base de mantequilla o margarina, esta versión utiliza aguacate maduro como base, lo que le da una consistencia suave, aireada y completamente vegetal. Prometo que nadie se dará cuenta que tiene aguacate.

Gastronomía: Saludable .

No es recomendable congelar esta receta

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 aguacate maduro (verde brillante por dentro, blando al tacto)
  • 1/3 taza de jarabe de arce puro
  • 1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal marina

Preparación

Elige un buen aguacate. Asegúrate de que esté maduro, sin partes marrones ni duras. Esto es clave para lograr una textura suave y un sabor neutro.

Procesa todos los ingredientes. Añade al procesador o licuadora el aguacate, jarabe de arce, cacao, vainilla y sal. Mezcla hasta obtener una textura completamente cremosa y homogénea.

Ajusta el sabor. Prueba la mezcla. Si quieres más dulzor, añade un poco más de jarabe de arce; si prefieres un sabor más intenso, suma una cucharadita extra de cacao.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

