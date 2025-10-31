Receta en sartén: con ocho ingredientes prepara estas salchichas caseras de pollo

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia del pollo
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado.
Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Gastronomía: Colombiana.
Acompaña con yuca humeante
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 1 libra de pollo molido
- 1 cucharada de ajo en polvo
- 1 cucharadita de cúrcuma
- 1/2 cucharadita de pimienta
- 1 cucharadita de vinagre blanco
- 1 cucharadita de tomillo
- 1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
- Sal al gusto
Preparación
Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea.
Forma las salchichas y envuélvelas en papel film.
Refrigera por 24 horas y cocina en sartén o freidora de aire a 180 °C durante 15 minutos por cada lado.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧