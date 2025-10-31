Receta en sartén: con ocho ingredientes prepara estas salchichas caseras de pollo

Sirve estas salchichas de pollo caseras con mucho limón. Foto: Getty Images

Un poco de la historia del pollo

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado.

Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Gastronomía: Colombiana. Acompaña con yuca humeante Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Porciones: 8. Ingredientes 1 libra de pollo molido

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharadita de cúrcuma

1/2 cucharadita de pimienta

1 cucharadita de vinagre blanco

1 cucharadita de tomillo

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

Sal al gusto

Preparación

Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una masa homogénea.

Forma las salchichas y envuélvelas en papel film.

Refrigera por 24 horas y cocina en sartén o freidora de aire a 180 °C durante 15 minutos por cada lado.

