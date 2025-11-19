Logo El Espectador
Receta de churros caseros con chocolate

Quedan deliciosos, son crujientes por fuera y suaves por dentro. La receta es muy sencilla y requiere pocos ingredientes.

Viridiana Navarrete, chef / @viricookss.
19 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
También puedes rellenar esta receta con arequipe.
Foto: Getty Images - hayaship
Un poco de la historia de los churros

Su origen no está definido y aunque es probable que pienses que los churros vienen de España, la mayoría de historiadores se los atribuyen a la cultura China, donde se dieron las primeras apariciones. Recetas hay muchas, personalmente pienso que esta que vas a aprender a hacer hoy es infalible, no es la tradicional, pero es una genialidad a la hora de compartir en familia.

Gastronomía: Española.

Espolvorea azúcar para emplatar

  • Tiempo de preparación: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 10.

Ingredientes

  • 1 taza de agua
  • 1 cucharada de azúcar
  • Ganache de chocolate
  • 1/ de taza de chocolate semiamargo
  • 1/4 de taza de crema para batir
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 1/4 de cucharadita de sal
  • 40 gramos de mantequilla
  • 1 taza de harina
  • 1 huevo
  • Aceite para freír
  • 1 taza de azúcar
  • 2 cucharaditas de canela

Preparación

Calienta el agua junto con el azúcar, la sal y la vainilla. Cuando comience a hervir, añade la mantequilla. Una vez que se derrita, incorpora la harina previamente cernida. Mezcla constantemente para evitar que se pegue.

Poco a poco se irá formando una masa uniforme. Pásala a un tazón y deja que se enfríe por completo antes de agregar el huevo. Este paso es muy importante, si la masa está caliente al incorporar el huevo, podría provocar que los churros exploten al freírse.

Una vez que tengas una mezcla pegajosa y manejable, ponla en una manga pastelera y forma los churros. Fríelos en aceite caliente hasta que estén dorados. Cuando aún estén calientes, pásalos por la mezcla de azúcar con canela.

Sirve y acompaña con un ganache de chocolate para darles un toque especial.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss.

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Churros caseros con chocolate

Receta para hacer churros

Recetas con chocolate

 

