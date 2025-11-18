Receta: leche condensada casera para los postres navideños

Este producto lácteo espeso y dulce, se obtiene al evaporar parte del agua de la leche y añadir azúcar. Foto: Getty Images - alvarez

Un poco de la historia de la leche condensada

Una de las mejores propuestas para acompañar postres es la leche condensada. Este producto lácteo espeso y dulce, se obtiene al evaporar parte del agua de la leche y añadir azúcar, dejando como resultado una textura cremosa. "Fue inventada en 1856 por el estadounidense Gail Borden como una forma de conservar la leche por más tiempo, antes de la refrigeración".

Gracias a su versatilidad, se utiliza en postres, bebidas como los tradicionales raspados y salsas dulces para acompañar natillas o salpicones, convirtiéndose en un ingrediente práctico y muy popular en la cocina.

Gastronomía: Americana . Ideal para disfrutar con un raspado Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 litro de leche

330 gramos de azúcar

Preparación

Lleva a una olla un litro de leche junto con 330 gramos de azúcar. Lleva al fuego para dejar reducir esta preparación durante 1 hora y media. Revuelve de vez en cuando.

Cuando pase el tiempo se espesará y tomará un poco de color caramelo. Haz la prueba del plato frío (se utiliza para determinar si la mezcla tiene el espesor correcto).

Déjala reposar hasta que espese, envasa en un frasco de vidrio y disfruta en ensalada de frutas, gelatinas o natilla.

