Receta de mini albóndigas con chimichurri caseras y jugosas

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Gastronomía: Latinoamericana .
Deja reposar la carne durante 1 hora
- Tiempo de preparación: 35 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 1 libra de carne molida
- 1 cucharada de sal
- 1/2 taza de queso feta o parmesano rallado
- 1 huevo
- 1 cucharadita de pimienta negra
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1/4 taza de miga de pan
- 1 cucharada de mostaza Dijon
- 1/2 taza de perejil fresco picado
- 1/2 cebolla blanca picada
- 1/4 taza de cebolla en rama
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Ingredientes para el chimichurri casero
1 cebolla morada picada
1 taza de perejil fresco
4 dientes de ajo rallado
1 cucharada de orégano seco
1 cucharadita de paprika
1 cucharadita de pimienta negra
1/2 cucharadita de sal
1/4 taza de vinagre de manzana o frutas
Pimienta roja al gusto
1/4 taza de aceite vegetal neutro
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Preparación
Mezcla la carne con todos los condimentos y déjala marinar mínimo 1 hora en la nevera.
Prepara el chimichurri mezclando todos los ingredientes y déjalo reposar para que los sabores se integren bien.
Forma mini albóndigas (1 cucharada de mezcla por bolita).
Cocínalas en mantequilla hasta dorar bien por ambos lados o llévalas a la air fryer a 180 °C por 15 minutos.
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