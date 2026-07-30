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Receta de mini albóndigas con chimichurri caseras y jugosas

Una bomba de sabor en cada bocado. ¡Estás listo para cocinar!

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Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
30 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Esta receta con mini albóndigas puede usarse sobre espaguetis, puré de papa o puré de plátano.
Esta receta con mini albóndigas puede usarse sobre espaguetis, puré de papa o puré de plátano.
Foto: Getty Images - Magrig
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Gastronomía: Latinoamericana .

Deja reposar la carne durante 1 hora

  • Tiempo de preparación: 35 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 1 libra de carne molida
  • 1 cucharada de sal
  • 1/2 taza de queso feta o parmesano rallado
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de pimienta negra
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1/4 taza de miga de pan
  • 1 cucharada de mostaza Dijon
  • 1/2 taza de perejil fresco picado
  • 1/2 cebolla blanca picada
  • 1/4 taza de cebolla en rama

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Ingredientes para el chimichurri casero

1 cebolla morada picada

1 taza de perejil fresco

4 dientes de ajo rallado

1 cucharada de orégano seco

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de pimienta negra

1/2 cucharadita de sal

1/4 taza de vinagre de manzana o frutas

Pimienta roja al gusto

1/4 taza de aceite vegetal neutro

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Preparación

Mezcla la carne con todos los condimentos y déjala marinar mínimo 1 hora en la nevera.

Prepara el chimichurri mezclando todos los ingredientes y déjalo reposar para que los sabores se integren bien.

Forma mini albóndigas (1 cucharada de mezcla por bolita).

Cocínalas en mantequilla hasta dorar bien por ambos lados o llévalas a la air fryer a 180 °C por 15 minutos.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Mini albóndigas

Albóndigas

Receta casera

Receta jugosa

Estilo de Vida

Receta con carne molida

Chimichurri

 

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