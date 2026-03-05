Publicidad

Tres recetas para endulzar el paladar este jueves

Postre de arequipe, malteada de chocogalleta y unas buenas crispetas de chocolate pueden ser una buena elección de sabor para hoy.

Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez
05 de marzo de 2026 - 03:48 p. m.
Una malteada es una buena opción para llenar de sabor tu día. De fresa, chocolate y arequipe, hay que darle gusto a tu paladar.
Foto: Lisa from Pexels
Receta de postre de arequipe fácil y con solo cuatro ingredientes

Gelatina sin sabor, dulce de leche, galletas y crema de leche, son los elegidos para esta propuesta. Ver la receta completa aquí

Receta: este es el paso a paso para preparar una malteada de chocogalleta

Una receta para llevar a la mesa en tan solo 15 minutos. ¡Sirve y disfruta! Ver la receta completa aquí

¿Cómo se preparan unas crispetas con chocolate? Aquí te contamos

El snack perfecto para disfrutar mientras trabajas o para ver una buena película de Navidad al finalizar la jornada. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez

