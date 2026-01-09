Receta: empanada crocante con relleno tradicional

Empanadas caseras colombianas, también puedes rellenarlas con pollo. Foto: Getty Images/iStockphoto - Luis Echeverri Urrea

Un poco de la historia de las empanadas

La popularidad de las empanadas se dio por primera vez en España, cuando las invasiones árabes estaban en su máximo esplendor. La historia cuenta que los españoles decidieron incluirlas dentro de sus gustos gastronómicos, gracias a su rápida y fácil preparación, luego de saber que los árabes las preparaban con: cordero, bulgur, y especias, dándoles el nombre de “esfigha” y “fatay”.

Dependiendo del país, la preparación de la empanada varía mucho. En Colombia, por ejemplo, existen las empanadas de huevo, de pipián, las antioqueñas, las de cambray, y las tradicionales y deliciosas de carne, pollo y queso. Todas ellas ideales para acompañarlas con un buen ají. ¡Qué antojo!

Gastronomía: Colombiana . Acompaña con salsa rosada, salsa de tomate o suero Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 tazas de harina de maíz

4 cucharadas de fécula de maíz

Sal al gusto

Agua tibia (la necesaria)

Ingredientes para el relleno

1 libra de punta de espaldilla o carne para desmechar

1 cebolla cabezona grande

1 libra de papa

1 tomate grande

Cilantro fresco al gusto

Tomillo al gusto

Paprika al gusto

Sal al gusto

Agua

Preparación

Cocina la carne con la papa, cebolla, tomate, hierbas, paprika y sal.

Mezcla bien y añade cebolla larga cruda al final.

Para la masa, mezcla las harinas con azúcar y agrega agua tibia poco a poco hasta obtener una masa suave.

Forma las empanadas, rellena y sella.

Fríe en aceite a temperatura media hasta que estén doradas y crocantes.

Escurre y sirve con un buen ají colombiano.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧