Receta en air fryer: así se prepara un pollo navideño glaseado

Un poco de la historia de este plato
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Añade canela para resaltar sabores
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de mantequilla derretida
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharadita de paprika
- 1 cucharadita de salsa de soya
- 1/2 cucharadita de canela
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Prepara el glaseado
En un bowl mezcla miel, mostaza, mantequilla, ajo, paprika, salsa soya, canela, sal y pimienta. Debe quedar una salsa espesa y brillante.
Cubre el pollo con la mezcla y déjalo reposar mínimo 10 minutos (30 sería mejor).
Pon el pollo en la canasta de la air fryer con un poco de la salsa encima.
Cocina a 190 °C (375 °F) por 20-30 minutos, dándole vuelta a mitad del tiempo.
Cuando falten 2 minutos, abre la air fryer y ponle más glaseado. Esto le dará ese color dorado navideño especial.
Déjalo reposar 3 minutos y sirve acompáñalo con puré, arroz navideño o ensalada verde.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧