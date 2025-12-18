Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta en freidora de aire: torta con crema de leche para Navidad

Una preparación dulce y perfecta para reunir a todos alrededor de la mesa en Navidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez
18 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve esta torta esponjosa con trocitos de almendra o con tu fruto seco favorito.
Sirve esta torta esponjosa con trocitos de almendra o con tu fruto seco favorito.
Foto: Wolf Art / Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de la mantequilla clarificada

La mantequilla clarificada o ghee se originó en la India cuando se dieron cuenta que la mantequilla de vaca no se conservaba en buen estado por largos periodos. Cuando encontraron que al retirar los solidos de la lactosa con calor, el producto tenía una larga vida útil, nació este “liquido dorado”.

Vínculos relacionados

Receta: prepara este arroz navideño con sabor a Caribe colombiano
Ingredientes para hacer un vino caliente en Navidad
Así es el restaurante que convierte la comida saludable en un placer para el paladar

El ghee es un ingrediente fundamental en la cocina india tradicional y en la medicina ayurvédica. Se obtiene a través de un proceso simple de hervir la mantequilla de vaca para eliminar las proteínas (caseína y suero) y los sólidos de la lactosa.

Gastronomía: Colombiana.

Una delicia para celebrar las fiestas

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 300 gramos de leche condensada
  • 900 gramos de harina de trigo
  • 70 gramos de mantequilla derretida
  • 250 gramos de fécula de maíz
  • 1 cucharadita de polvo para hornear

Preparación

Vamos a batir los huevos hasta que estén bien esponjosos.

Agregamos la leche condensada para darle cremosidad a la receta.

Ponemos la mantequilla derretida, la harina y el polvo de hornear y terminamos de mezclar.

Llevamos a un molde apto para el horno o la air fryer y horneamos a 180 °C por 25 minutos y estará lista para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Torta esponjosa

Torta para Navidad

Receta de dulce

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.