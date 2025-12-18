Receta en freidora de aire: torta con crema de leche para Navidad

Sirve esta torta esponjosa con trocitos de almendra o con tu fruto seco favorito. Foto: Wolf Art / Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de la mantequilla clarificada

La mantequilla clarificada o ghee se originó en la India cuando se dieron cuenta que la mantequilla de vaca no se conservaba en buen estado por largos periodos. Cuando encontraron que al retirar los solidos de la lactosa con calor, el producto tenía una larga vida útil, nació este “liquido dorado”.

El ghee es un ingrediente fundamental en la cocina india tradicional y en la medicina ayurvédica. Se obtiene a través de un proceso simple de hervir la mantequilla de vaca para eliminar las proteínas (caseína y suero) y los sólidos de la lactosa.

Gastronomía: Colombiana . Una delicia para celebrar las fiestas Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 3 huevos

300 gramos de leche condensada

900 gramos de harina de trigo

70 gramos de mantequilla derretida

250 gramos de fécula de maíz

1 cucharadita de polvo para hornear

Preparación

Vamos a batir los huevos hasta que estén bien esponjosos.

Agregamos la leche condensada para darle cremosidad a la receta.

Ponemos la mantequilla derretida, la harina y el polvo de hornear y terminamos de mezclar.

Llevamos a un molde apto para el horno o la air fryer y horneamos a 180 °C por 25 minutos y estará lista para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧