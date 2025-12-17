Receta: prepara este arroz navideño con sabor a Caribe colombiano

Escucha este artículo
Un poco de la historia del arroz
El cultivo del arroz comenzó hace casi 10.000 años en muchas regiones con clima húmedo en Asia tropical y subtropical. Se trata de un alimento que hace parte del menú básico para más de la mitad de la población en todo el mundo. De hecho, es el segundo más consumido después del trigo.
El arroz proporciona más calorías por hectárea que cualquiera de los otros cereales cultivados. Sobre su llegada a Colombia, el historiador Fray Pedro Simón reseñó que desde 1580 hay cultivos de arroz en el valle del Magdalena, específicamente en área de Mariquita (Tolima).
Gastronomía: Colombiana.
Añade maíz tierno para disfrutar
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 500 gramos de arroz cocido
- 1/2 cebolla cabezona
- Perejil picado al gusto
- 1 puñado de uvas pasas para decorar
- 1 puñado de almendras picadas
- 1 zanahoria grande picada
- 1 pimentón rojo picado
- 4 ajos machacados
- Salsa Teriyaki
Preparación
Pica chorizo, butifarra, chorizo con ternera y lomo de cerdo ahumado.
Pon un poquito de aceite en una sartén y enseguida ve dorando lo que picaste en el paso uno.
Mientras tanto, pica cebolla larga, cebolla roja, zanahoria y pimentón.
Sazona el chorizo, la butifarra, el chorizo con ternera y el lomo de cerdo ahumado. Añade los vegetales picados.
Agrega arroz cocido al gusto, una buena cantidad de salsa teriyaki. Revuelve hasta que esté todo integrado.
Finaliza con uvas pasas, almendras y perejil picado. ¡Una receta para disfrutar en familia.
