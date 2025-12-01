Receta: huevos horneados con vegetales

Estos huevos al horno con vegetales son ideales para disfrutarlos al desayuno. Foto: Diana León

Un poco de la historia de los huevos

Por definición, los huevos son uno de los ingredientes más versátiles en la cocina: se pueden hervir, revolver, freír o incorporar en preparaciones más elaboradas. Pero aquí venimos a romper un poco las reglas tradicionales.

En lugar de una tortilla clásica o un omelette convencional, estos huevos horneados con vegetales combinan lo mejor de varios mundos: una mezcla nutritiva de cebolla, pimentón, champiñones, tomate y espinaca, todo unido en una cocción suave, esponjosa y llena de sabor. Es una forma deliciosa de incorporar más vegetales al día a día, con una preparación práctica. Perfecta para desayunos, brunch o cenas ligeras.

Gastronomía: Saludable . El ingrediente infaltable de esta receta son los champiñones Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 4 huevos

3 cucharadas de ghee o mantequilla clarificada

¾ taza de cebolla cabezona picada

½ taza de pimentón rojo picado

¼ taza de tomate sin semillas picado

2 tazas de espinaca picada

1 taza de champiñones cortados en laminas

Pizca de cayena o un chorrito de salsa picante

Sal marina

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F). Engrasa un molde para hornear (yo usé uno de 26 cm)

En una sartén grande, calienta 2 cucharadas de ghee a fuego medio. Agrega la cebolla y cocínala por unos 5 minutos, hasta que esté suave y translúcida.

Incorpora el pimentón, el tomate, los champiñones y la espinaca. Cocina de 5 a 8 minutos, o hasta que las verduras estén tiernas y parte del líquido se haya evaporado. Retira del fuego.

En un tazón aparte, bate los 4 huevos con una pizca de sal marina y la cayena o salsa picante.

Agrega las verduras salteadas al tazón con los huevos y mezcla bien hasta integrar.

Vierte la mezcla en el molde preparado y distribuye de manera uniforme. Si deseas, derrite la cucharada de ghee restante y viértela por encima para un acabado más dorado.

Hornea durante 35–40 minutos, o hasta que el centro esté firme y la superficie ligeramente dorada.

