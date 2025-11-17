Receta: galletas de chocolate con frutos secos

Saborea estas galletas de chocolate con frutos secos con tu bebida caliente favorita. Foto: Diana León

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de historia de las galletas de chocolate

Estas galletas de chocolate con frutos secos son una versión moderna, nutritiva y deliciosa de un clásico que nunca pasa de moda. La combinación de harina de almendras, semillas, coco y chocolate oscuro crea una textura suave por dentro y ligeramente crujiente por fuera, mientras que la aquafaba aporta ligereza sin necesidad de usar huevo.

Es una receta sencilla, elaborada con ingredientes naturales y perfecta si prefieres opciones caseras, sin harinas refinadas ni aditivos. Son ideales para acompañar un té, disfrutar como snack de media tarde o compartir en familia. Su preparación es rápida, se hornean en pocos minutos y se conservan muy bien, lo que las convierte en una alternativa práctica, saludable y deliciosa.

Las galletas de chocolate surgieron por accidente en Estados Unidos, en la década de 1930, cuando Ruth Wakefield —dueña del icónico Toll House Inn en Massachusetts— decidió agregar trozos de chocolate a la masa esperando que se derritieran por completo.

En lugar de eso, los pequeños fragmentos conservaron su forma, creando una textura única que encantó a los huéspedes del hotel. Aquel momento improvisado dio origen a las famosas chocolate chip cookies, que rápidamente se convirtieron en un fenómeno nacional y, con el tiempo, en un clásico mundial.

Gastronomía: Saludable . Usa coco rallado sin azúcar Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 1 ¼ tazas de harina de almendras

1/3 taza de chocolate oscuro vegano, picado (o sustituir por frutos secos)

1 cucharada de miel de miel de maple

1/4 taza de semillas mixtas (como semillas de cáñamo, sésamo, pepitas de calabaza molidas o linaza molida)

1/4 taza de coco rallado sin azúcar

1/2 cucharadita de polvo de hornear

1/4 cucharadita de sal marina

1/3 taza de azúcar de coco

1/4 taza de aquafaba (líquido de los garbanzos)

3 cucharadas de aceite de coco derretido

1/2 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Preparación

En un tazón grande, mezcla la harina de almendras, los chips de chocolate, las semillas, el coco rallado, el polvo de hornear, la sal y el azúcar de coco.

En otro tazón, bate la aquafaba (con batidora manual o batiendo enérgicamente) hasta que esté ligera, espumosa y con picos suaves.

A la aquafaba batida, agrega el aceite de coco derretido, la vainilla (opcional) y la miel. Bate nuevamente para integrar.

Incorpora esta mezcla húmeda a los ingredientes secos y mezcla hasta que todo esté bien integrado. Debes obtener una masa firme y ligeramente pegajosa. Si queda muy húmeda, añade un poco más de coco o harina de almendras.

Cubre la masa ligeramente y refrigérala por al menos 30 minutos o hasta toda la noche.

Precalienta el horno a 350°F (176°C).Forma bolas con aproximadamente 3 cucharadas de masa cada una. Luego presiónalas ligeramente para formar discos. Puedes agregar más chips de chocolate por encima si deseas.

Pon las galletas sobre una bandeja sin engrasar o forrada con papel pergamino, dejando espacio entre cada una para que se expandan un poco.

Hornea por 20–25 minutos, o hasta que la parte inferior esté dorada y la superficie ligeramente inflada y agrietada.

Retira del horno y deja enfriar en la bandeja durante 10 minutos. Luego, despréndelas con una espátula con cuidado (tienden a pegarse un poco si la bandeja no tiene papel).

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧