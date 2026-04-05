Receta: lomo en salsa cremosa de champiñones 

Sirve este lomo en salsa cremosa de champiñones con ensalada verde. Foto: María Dulcey

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Gastronomía: Colombiana . No olvides el caldo de res para resaltar sabores Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 250 gramos de lomito de res (o medallones)

200 gramos de champiñones en láminas

1/2 cebolla finamente picada

2 dientes de ajo picados

1 taza de crema de leche

1/2 taza de caldo de res (o agua si no tienes)

1 cucharada de mantequilla

1 chorrito de aceite

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

Sazona la carne con sal y pimienta por ambos lados

En una sartén caliente con aceite, cocina la carne de 2 a 3 minutos por lado (según el término que te guste). Retira y déjala reposar.

En la misma sartén, para aprovechar el sabor de la carne, agrega la mantequilla, la cebolla y el ajo. Sofríe hasta que esté suave.

Agrega los champiñones y cocínalos hasta que se doren un poquito, en ese punto puedes agregar el vino si tienes.

Añade el caldo y deja reducir un par de minutos y luego incorpora la crema de leche y mezcla bien. Prueba y ajusta sal y pimienta.

Regresa la carne, dentro de la salsa y déjalo 2 de a 3 minutos más para que se impregne de todo ese sabor brutal.

Sírvelo y decora con cilantro y disfruta.

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Un poco de la historia de los champiñones

La palabra champiñón tiene origen en los términos enlatín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus).

El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.

En Colombia este hongo se cultiva hace aproximadamente 50 años gracias al alemán Alfredo Beck. Desde ese entonces empezaron a surgir otros cultivos que se encontraban mayormente en la Sabana de Bogotá. Entre otros beneficios los champiñones ayudan a regular los niveles de azúcar, la presión arterial y ayudan a fortalecer el sistema inmune.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧