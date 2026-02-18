Receta: mazorcas con salsa y queso costeño

Escucha este artículo
Un poco de la historia de la mazorca
El origen del maíz se dio aproximadamente hace 12 mil años en México y se introdujo su consumo en Europa en el siglo XVII. Su nombre significa “lo que sustenta la vida” y para los Mayas era el principal alimento de su cultura. Se extendió a lo largo del mundo por la facilidad que tenía para crecer en cualquier clima. En México se conoce como elotes; en Bolivia, marlos; en Colombia, Ecuador y Venezuela, tusas; y en Perú, Argentina y Chile, “choclo”.
Tiene una gran cantidad de usos en la gastronomía mundial, puede prepararse en tortas, galletas, sopas e incluso bebidas. En la actualidad, al igual que el arroz, y el trigo, es el cereal que más se produce internacionalmente.
Una entrada imperdible para el paladar
- Tiempo de preparación: 25 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 3 mazorcas
- 1 cucharada de mayonesa
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de salsa de tomate
- 1 limón
- Queso costeño algusto
- Paprika
- 2 dientes de ajo
- 1 pizca de sal de ajo
Preparación
Toma las mazorcas y divídelas por la mitad. La idea es sacar cuatro pedazos de cada mazorca.
Sancóchalas en una olla con agua caliente, tápala y mientras tanto ve preparando la salsa sabrosa y fácil. Pon en un bowl mayonesa, salsa de tomate, mostaza, zumo de limón y sal de ajo. Revuelve y reserva la salsa.
Saca las mazorcas del agua y llévalas a dorar a fuego alto con aceite y mantequilla.
Añade paprika y un par de dientes de ajo picados.
Sirve las mazorcas con salsa por encima y añade queso costeño rallado.
