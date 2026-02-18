Publicidad

Receta: mazorcas con salsa y queso costeño

Usa sal de ajo y limón en esta receta para sazonar tu preparación.

Edd Cabarcas, chef Y/ @eddcabarcas
18 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
Sirve estas mazorcas con tu salsa favorita. La tártara con piña puede ser una buena opción.
Foto: Getty Images
Un poco de la historia de la mazorca

El origen del maíz se dio aproximadamente hace 12 mil años en México y se introdujo su consumo en Europa en el siglo XVII. Su nombre significa “lo que sustenta la vida” y para los Mayas era el principal alimento de su cultura. Se extendió a lo largo del mundo por la facilidad que tenía para crecer en cualquier clima. En México se conoce como elotes; en Bolivia, marlos; en Colombia, Ecuador y Venezuela, tusas; y en Perú, Argentina y Chile, “choclo”.

Tiene una gran cantidad de usos en la gastronomía mundial, puede prepararse en tortas, galletas, sopas e incluso bebidas. En la actualidad, al igual que el arroz, y el trigo, es el cereal que más se produce internacionalmente.

Gastronomía: Latinoamericana .

Una entrada imperdible para el paladar

  • Tiempo de preparación: 25 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 3 mazorcas
  • 1 cucharada de mayonesa
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharada de salsa de tomate
  • 1 limón
  • Queso costeño algusto
  • Paprika
  • 2 dientes de ajo
  • 1 pizca de sal de ajo

Preparación

Toma las mazorcas y divídelas por la mitad. La idea es sacar cuatro pedazos de cada mazorca.

Sancóchalas en una olla con agua caliente, tápala y mientras tanto ve preparando la salsa sabrosa y fácil. Pon en un bowl mayonesa, salsa de tomate, mostaza, zumo de limón y sal de ajo. Revuelve y reserva la salsa.

Saca las mazorcas del agua y llévalas a dorar a fuego alto con aceite y mantequilla.

Añade paprika y un par de dientes de ajo picados.

Sirve las mazorcas con salsa por encima y añade queso costeño rallado.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef Y/ @eddcabarcas

