Pastel de chocolate con frambuesas: paso a paso para llevarlo a la mesa

Un poco de la historia de la torta de chocolate

La historia de este postre se remonta al año 1764, cuando James Baker, descubrió la forma de hacer chocolate moliendo granos de cacao. Sin embargo, fue el año 1828 el que le dio el reconocimiento a esta receta de dulce, luego de que Coenraad Van Houten se las ingeniara para hacer manteca de cacao, evolucionando después de la mano de Rudolf Lindt para producir “un chocolate más suave” que ahora es reconocido como uno de los postres más exquisitos del mercado.

Existen diferentes versiones de las tortas de chocolate en el mundo, algunas vienen con rellenos, otras con capas de crema, y las más provocativas son las que tienen infinidad de texturas,las mismas que han llevado a grandes pasteleros a la fama. La receta más antigua de esta esponjosa y suave preparación se publicó en 1847 en el libro de cocina: Ladies Receipt Book, de Eliza Lesley

Gastronomía: Latinoamericana . Usa café en esta receta Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 huevos

1 taza de azúcar

1 taza de leche

1 taza de aceite

1 taza de harina

3/4 de taza de cacao

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

3/4 tazas de café

Ingredientes para hacer el ganache

300 mililitros de crema de leche (crema para batir sin azúcar)

300 gramos de chocolate semiamargo

2 cucharadas de mantequilla sin sal

Preparación

Batir los huevos con el azúcar y la sal hasta que doblen su tamaño.

Agregar el aceite poco a poco y luego la leche, mezclando suavemente.

Incorporar los ingredientes secos cernidos y mezclar de forma envolvente, añadiendo el café caliente.

Verter la mezcla en un molde y hornear por 50-60 minutos a 350 ºF/180 ºC hasta que esté cocido.

Mientras se hornea, preparar el ganache: calentar la crema de leche y verter sobre el chocolate. Mezclar bien y agregar la mantequilla. Refrigerar unas horas y luego batir para obtener una textura tipo mousse.

Cuando el bizcocho esté frío, cortarlo y humedecer con jarabe simple. Añadir el ganache y cubrir con frambuesas.

Refrigerar un poco antes de servir y disfrutar.

