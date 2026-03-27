Receta para este viernes: así se hace un sudado de pollo con cidra

El pollo en esta receta también puedes servirlo desmechado o en cuadritos. Foto: Rahul Sonawane / Pexels

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Gastronomía: Colombiana . Acompaña con arroz blanco para saborear y disfrutar sus jugos Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 40 minutos.

40 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 cidra

2 perniles grandes de pollo

Un chorrito de aceite de romero

Sal y pimienta al gusto

Una cucharada de pasta de tomate tatemada

Una cucharada de pasta de cilantro

3 ajos confitados y machacados

Agua

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Preparación

Pela la cidra y cocínala en agua hirviendo por 15 minutos (hasta que el tenedor pase fácilmente), luego retira el agua para quitarle la parte babosa y no vaya a quedar amarga.

Retírale el corazón a la cidra y pártela en cuadritos.

Quítale el cuero a los perniles de pollo, sazónalos al gusto y llévalos a un caldero con aceite de romero hasta que doren por ambos lados.

Añade pasta de ajo, pasta de tomate tatemado, agua hasta que los cubra y cocina durante unos 30 minutos aproximadamente.

Destapa durante el proceso y agrega la cidra, revuelve, tapa de nuevo y deja cocinar unos 10-15 minutos más.

Agrega la pasta de cilantro al final del proceso revuelve y sirve para disfrutar.

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Un poco de la historia de este plato

Cuenta la historia que el cilantro se dio por primera vez en el Mediterráneo Oriental. Es considerado como una de las especias más antiguas del mundo, teniendo en cuenta que se cultivaba en Egipto hace más de 3500 años. En Colombia, el cilantro es uno de los ingredientes más utilizados a la hora de preparar sopas, ensaladas, aderezos e incluso ají. Esta planta, que además tiene usos aromatizantes y medicinales, ha cobrado una importante relevancia en el mundo de la gastronomía, ya que es utilizada también a la hora de emplatar y acompañar platos fuertes.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧