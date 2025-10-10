Ingredientes y paso a paso para hacer papas criollas con mantequilla y ajo

Escucha este artículo
Un poco de la historia de las papas
Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.
En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos: la papa criolla.
Gastronomía: Colombiana.
Puedes usar paprika como ingrediente opcional en esta receta
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 libra de papa criolla cocida
- Mantequilla (cantidad generosa)
- Aceite (cantidad moderada)
- Ajo picado
- Perejil fresco picado
Preparación
Calienta mantequilla y aceite en una sartén. Añade el ajo y deja cocinar unos minutos sin que se queme.
Agrega la papa criolla cocida y saltea hasta que se impregne bien de los sabores.
Añade perejil, sal y páprika al gusto. Mezcla bien y sirve caliente.
