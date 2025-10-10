Logo El Espectador
Ingredientes y paso a paso para hacer papas criollas con mantequilla y ajo

Estas papas puedes usarlas como guarnición de tu proteína favorita.

Didier Castaño, chef /@didier.castac
10 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Estas papas criollas puedes bañarlas también con limón y romero.
Foto: Getty Images
Un poco de la historia de las papas

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos: la papa criolla.

Gastronomía: Colombiana.

Puedes usar paprika como ingrediente opcional en esta receta

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 libra de papa criolla cocida
  • Mantequilla (cantidad generosa)
  • Aceite (cantidad moderada)
  • Ajo picado
  • Perejil fresco picado

Preparación

Calienta mantequilla y aceite en una sartén. Añade el ajo y deja cocinar unos minutos sin que se queme.

Agrega la papa criolla cocida y saltea hasta que se impregne bien de los sabores.

Añade perejil, sal y páprika al gusto. Mezcla bien y sirve caliente.

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

