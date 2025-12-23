Receta para hace “waffles” de reno en esta Navidad

Estos waffles de reno también puedes servirlos con miel o crema chantilly. Foto: Silvia Márquez

Un poco de historia sobre los waffles

Conocidos también como gofres, los waffles son una galleta con masa crujiente que se puede relacionar con un barquillo o una tradicional oblea. Tiene forma de rejilla o “panal de abejas” como lo han asegurado expertos, y su textura llama la atención de los comensales cuando van a consumirlo. Se sirven calientes y pueden ser dulces o salados.

Los gofres tienen su origen en la cocina medieval. Cocineros de la época decidieron apropiarse de esta receta y llevarla a las placas de metal de los lugares en donde trabajaban, convirtiendo este plato en la identidad de sus regiones, grabando en ellos (waffles) escudos, blasones o paisajes que permitieran reconocer el linaje de sus patrones.

Existe gran variedad de ellos en el mundo culinario: belgas, de lieja, rellenos, norteamericanos y al estilo de Hong Kong. Su origen se conmemora el 25 de marzo, y sin lugar a dudas son ideales para llevar a cualquier cocina del mundo.

Gastronomía: Americana . Decora con ojos comestibles y M&M Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 tazas de mezcla de waffles de pandeyuca

3/4 de taza de queso

1 huevo

1/4 de taza de agua

1/4 de taza de cacao

Preparación

En un tazón grande, agregar la premezcla de waffles de pandémica, el huevo, el queso y el agua, amasamos hasta obtener una mezcla homogénea.

En una taza añadimos los nips de cacao y los llevamos a baño de María.

Pincelar la wafflera, luego, ponemos la masa y cocinamos hasta que estén dorados y crujientes.

Retiramos los sticks, lo bañamos en cacao, les ponemos ojitos, nariz y cachos, quedan listos nuestros renos. Disfrutamos.

