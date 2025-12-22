Logo El Espectador
Chimichurri para el asado del 25 de diciembre: así se prepara esta receta

Esta preparación es ideal para carnes rojas, cerdo y hasta con pescado.

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
22 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Disfruta el sabor de este chimichurri en papa, yuca y chorizo.
Foto: Getty Images - brebca
Un poco de la historia del chimichurri

El origen de esta tradicional salsa argentina se desconoce, sin embargo, expertos en el tema le atribuyen este descubrimiento a James Curry. En varios países del mundo este es uno de los ingredientes más importantes a la hora de acompañar carnes, pescados, y ensaladas. El chimichurri se elabora con perejil, orégano, ajo, vinagre, aceite, ají molido y sal.

Gastronomía: Argentina.

Infaltable el vinagre blanco

  • Tiempo de preparación: 2 minutos.
  • Tiempo de cocción: 3 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 dientes de ajo machacado
  • 2 cucharadas de orégano
  • Pimienta negra al gusto
  • Paprika 1 cucharadita
  • 2 cucharadas de agua caliente
  • 5 ramitas de perejil
  • 1/4 de pimentón
  • 2 cucharadas de vinagre blanco
  • 1 taza de aceite de oliva extra virgen
  • Sal al gusto

Preparación

Mezcla todos los ingredientes en un recipiente hasta que los sabores se integren por completo.

Una vez listo, puedes guardarlo y compartirlo, porque este chimichurri es pura sabrosura.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

