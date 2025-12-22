Chimichurri para el asado del 25 de diciembre: así se prepara esta receta

Disfruta el sabor de este chimichurri en papa, yuca y chorizo. Foto: Getty Images - brebca

Un poco de la historia del chimichurri

El origen de esta tradicional salsa argentina se desconoce, sin embargo, expertos en el tema le atribuyen este descubrimiento a James Curry. En varios países del mundo este es uno de los ingredientes más importantes a la hora de acompañar carnes, pescados, y ensaladas. El chimichurri se elabora con perejil, orégano, ajo, vinagre, aceite, ají molido y sal.

Gastronomía: Argentina . Infaltable el vinagre blanco Tiempo de preparación: 2 minutos.

2 minutos. Tiempo de cocción: 3 minutos.

3 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 dientes de ajo machacado

2 cucharadas de orégano

Pimienta negra al gusto

Paprika 1 cucharadita

2 cucharadas de agua caliente

5 ramitas de perejil

1/4 de pimentón

2 cucharadas de vinagre blanco

1 taza de aceite de oliva extra virgen

Sal al gusto

Preparación

Mezcla todos los ingredientes en un recipiente hasta que los sabores se integren por completo.

Una vez listo, puedes guardarlo y compartirlo, porque este chimichurri es pura sabrosura.

