Receta para hacer caldo de pichón o caldo de claros

Una opción de sabor para esta preparación es añadir chicharrón.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
07 de febrero de 2026 - 02:00 p. m.
Caldo de pichón, receta tradicional de Santander en Colombia.
Caldo de pichón, receta tradicional de Santander en Colombia.
Foto: orlando.diseño
Un poco de la historia de la papa

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánicA”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y el exquisito y provocativo puré.

Gastronomía: Colombiana .

Una receta de tradición para rescatar en la gastronomía actual

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 litro de sangre de res
  • 2 litros de agua
  • ¼ de taza de cilantro fresco, picado
  • 1 taza de chicharrones (opcional)
  • 1 cucharada de aceite
  • 1½ cucharaditas de sal (o al gusto)
  • 2 tallos de cebolla larga, picados
  • 2 papas medianas, peladas y cortadas
  • ½ cucharadita de pimienta
  • ½ cucharadita de comino
  • 1 cucharada de guascas
  • 1 taza de leche

Ver la receta en video aquí

Preparación

Pon dos ollas con agua a calentar al mismo tiempo.

En una de las ollas agrega un poco de aceite y sal. Cuando el agua esté hirviendo, añade la sangre de res y deja que cuaje.

En la otra olla agrega cebolla larga, sal, pimienta, un poco de comino y la papa.

Una vez la sangre esté cuajada, pásala a la olla donde están las papas y deja cocinar durante 20 minutos.

Pasado este tiempo, parte la sangre con una cuchara para obtener trozos más pequeños.

Cuando lleve 30 minutos de cocción, agrega las guascas y la leche.

Si deseas, en este punto puedes añadir chicharrones. Agrega cilantro, apaga el fuego y sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

Estilo de Vida

 

