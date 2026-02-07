Receta para hacer caldo de pichón o caldo de claros

Escucha este artículo
Un poco de la historia de la papa
Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánicA”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.
En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y el exquisito y provocativo puré.
Una receta de tradición para rescatar en la gastronomía actual
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 litro de sangre de res
- 2 litros de agua
- ¼ de taza de cilantro fresco, picado
- 1 taza de chicharrones (opcional)
- 1 cucharada de aceite
- 1½ cucharaditas de sal (o al gusto)
- 2 tallos de cebolla larga, picados
- 2 papas medianas, peladas y cortadas
- ½ cucharadita de pimienta
- ½ cucharadita de comino
- 1 cucharada de guascas
- 1 taza de leche
Preparación
Pon dos ollas con agua a calentar al mismo tiempo.
En una de las ollas agrega un poco de aceite y sal. Cuando el agua esté hirviendo, añade la sangre de res y deja que cuaje.
En la otra olla agrega cebolla larga, sal, pimienta, un poco de comino y la papa.
Una vez la sangre esté cuajada, pásala a la olla donde están las papas y deja cocinar durante 20 minutos.
Pasado este tiempo, parte la sangre con una cuchara para obtener trozos más pequeños.
Cuando lleve 30 minutos de cocción, agrega las guascas y la leche.
Si deseas, en este punto puedes añadir chicharrones. Agrega cilantro, apaga el fuego y sirve caliente.
