Receta para hacer caldo de pichón o caldo de claros

Caldo de pichón, receta tradicional de Santander en Colombia. Foto: orlando.diseño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de la papa

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánicA”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y el exquisito y provocativo puré.

Gastronomía: Colombiana . Una receta de tradición para rescatar en la gastronomía actual Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 litro de sangre de res

2 litros de agua

¼ de taza de cilantro fresco, picado

1 taza de chicharrones (opcional)

1 cucharada de aceite

1½ cucharaditas de sal (o al gusto)

2 tallos de cebolla larga, picados

2 papas medianas, peladas y cortadas

½ cucharadita de pimienta

½ cucharadita de comino

1 cucharada de guascas

1 taza de leche

Ver la receta en video aquí

Preparación

Pon dos ollas con agua a calentar al mismo tiempo.

En una de las ollas agrega un poco de aceite y sal. Cuando el agua esté hirviendo, añade la sangre de res y deja que cuaje.

En la otra olla agrega cebolla larga, sal, pimienta, un poco de comino y la papa.

Una vez la sangre esté cuajada, pásala a la olla donde están las papas y deja cocinar durante 20 minutos.

Pasado este tiempo, parte la sangre con una cuchara para obtener trozos más pequeños.

Cuando lleve 30 minutos de cocción, agrega las guascas y la leche.

Si deseas, en este punto puedes añadir chicharrones. Agrega cilantro, apaga el fuego y sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧