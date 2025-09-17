¿Cómo lavar y desinfectar las espinacas y acelgas correctamente?

Siga estos trucos y evite gérmenes en sus alimentos. Foto: Louis Hansel en Unsplash - Louis Hansel en Unsplash

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Lavar y desinfectar las espinacas y acelgas puede parecer un paso rápido y sin mayor complicación, pero hacerlo de forma incorrecta puede dejar residuos de tierra, bacterias o químicos que afectan su consumo seguro. Para mantenerlas frescas, con sabor y aprovechar sus beneficios nutricionales, es clave conocer los métodos adecuados de limpieza. En Gastronomía y recetas de El Espectador te mostramos cómo hacerlos correctamente:

Pasos para lavar y desinfectar espinacas y acelgas

Selecciona las hojas: retira las que estén marchitas, dañadas o amarillentas. Separa tallos y hojas: en el caso de las acelgas, lo ideal es cortar o separar los tallos, ya que suelen acumular mayor cantidad de tierra y necesitan una limpieza más profunda. En cambio, con las espinacas puede dejarse la hoja entera, pues sus tallos son más tiernos y no requieren un lavado por separado. Lava con agua fría: pon las hojas (y los tallos en el caso de la acelga) en un recipiente grande con agua fría, moviéndolos suavemente para eliminar tierra e impurezas. Prepara una solución desinfectante natural: mezcla 1 litro de agua con 2 cucharadas de vinagre blanco o jugo de limón. Deja en remojo 5 a 10 minutos para eliminar bacterias y residuos. Enjuaga con agua potable para retirar cualquier resto del desinfectante. Seca bien las hojas con papel absorbente o en una centrifugadora de verduras.

¿Por qué es importante lavar y desinfectar las espinacas y acelgas?

Lavar y desinfectar las espinacas y acelgas es fundamental porque estas verduras suelen estar en contacto directo con la tierra y el agua de riego, lo que facilita la presencia de bacterias, parásitos o restos de pesticidas. Si se consumen sin una limpieza adecuada, pueden provocar enfermedades gastrointestinales o afectar la salud. Además, al desinfectarlas se asegura que conserven su frescura, sabor y propiedades nutritivas, permitiendo disfrutarlas de forma segura en ensaladas, jugos y más preparaciones.

Recetas con espinacas y acelgas

Pollo cremoso con espinaca y maíz:

Conoce el paso a paso de la receta y al finalizar agrega queso parmesano a la hora de emplatar.

Receta de acelgas guisadas

Acá te enseñamos a prepararlas de una forma fácil y deliciosa.

¿Cómo lavar fresas y lechugas? Esto dicen los expertos. Ver la nota completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica.😊🥦🥩🥧