¿Cómo lavar y desinfectar las espinacas y acelgas correctamente?

Lavar y desinfectar las espinacas y acelgas puede parecer un paso rápido y sin mayor complicación, pero hacerlo de forma incorrecta puede dejar residuos de tierra, bacterias o químicos que afectan su consumo seguro. Para mantenerlas frescas, con sabor y aprovechar sus beneficios nutricionales, es clave conocer los métodos adecuados de limpieza. En Gastronomía y recetas de El Espectador te mostramos cómo hacerlos correctamente:
Pasos para lavar y desinfectar espinacas y acelgas
- Selecciona las hojas: retira las que estén marchitas, dañadas o amarillentas.
- Separa tallos y hojas: en el caso de las acelgas, lo ideal es cortar o separar los tallos, ya que suelen acumular mayor cantidad de tierra y necesitan una limpieza más profunda. En cambio, con las espinacas puede dejarse la hoja entera, pues sus tallos son más tiernos y no requieren un lavado por separado.
- Lava con agua fría: pon las hojas (y los tallos en el caso de la acelga) en un recipiente grande con agua fría, moviéndolos suavemente para eliminar tierra e impurezas.
- Prepara una solución desinfectante natural: mezcla 1 litro de agua con 2 cucharadas de vinagre blanco o jugo de limón.
- Deja en remojo 5 a 10 minutos para eliminar bacterias y residuos.
- Enjuaga con agua potable para retirar cualquier resto del desinfectante.
- Seca bien las hojas con papel absorbente o en una centrifugadora de verduras.
¿Por qué es importante lavar y desinfectar las espinacas y acelgas?
Lavar y desinfectar las espinacas y acelgas es fundamental porque estas verduras suelen estar en contacto directo con la tierra y el agua de riego, lo que facilita la presencia de bacterias, parásitos o restos de pesticidas. Si se consumen sin una limpieza adecuada, pueden provocar enfermedades gastrointestinales o afectar la salud. Además, al desinfectarlas se asegura que conserven su frescura, sabor y propiedades nutritivas, permitiendo disfrutarlas de forma segura en ensaladas, jugos y más preparaciones.
Recetas con espinacas y acelgas
Pollo cremoso con espinaca y maíz:
Conoce el paso a paso de la receta y al finalizar agrega queso parmesano a la hora de emplatar.
Receta de acelgas guisadas
Acá te enseñamos a prepararlas de una forma fácil y deliciosa.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica.😊🥦🥩🥧