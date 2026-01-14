Logo El Espectador
Receta para hacer pulpo al ajo

Sirve con papa criolla bien doradita para saborear. ¡Manos a la obra!

Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas
14 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Prepara este pulpo con cebolla, perejil, ajo picado, sal y pimienta al gusto.
Foto: Getty Images - bit245
Un poco de historia de la papa

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánica”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

Gastronomía: Colombiana.

En 45 minutos este sabor conquistará a todos en la mesa

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • Perejil picado
  • Papas criollas (previamente cocinadas)
  • Sal y pimienta al gusto
  • 3 dientes de ajo picados
  • 1 pulpo mediano

Preparación

Comenzamos cocinando el pulpo en agua caliente junto con cebolla, ajo y sal. Introducimos y sacamos el pulpo del agua dos o tres veces para que los tentáculos vayan tomando su forma característica. Luego lo dejamos cocinar durante aproximadamente 25 minutos, hasta que esté bien tierno.

Una vez listo, lo retiramos del agua y cortamos los tentáculos en trozos. Los reservamos. En una sartén, agregamos el ajo finamente picado y lo salteamos.

Incorporamos los trozos de pulpo y las papas previamente cocidas.

Mezclamos bien y añadimos perejil, paprika, y ajustamos el sabor con un toque de sal y pimienta. Servimos caliente y disfrutamos.

Receta en video aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Edd Cabarcas, chef /@eddcabarcas

