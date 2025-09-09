Receta para hacer un cóctel de camarones en 20 minutos

Añade picante a este de cóctel de camarones para disfrutar. Foto: Silvia Márquez

Un poco de la historia de este plato

Un bar en el puerto de Boston en el año 1941 le dio la bienvenida a este aperitivo. La abundancia de los camarones estaba en su máxima expresión y con ella la creatividad de quienes habitaban el lugar. Sería un barman quien inventaría el “cóctel para valientes” inspirado en la tradicional preparación del conocido “Bloody Mary”.

Decidido a crear un “brebaje” que tuviera este rico ingrediente del mar, se dio a la tarea de mezclar el jugo de algunos tomates, la salsa inglesa, zumo de limón, picante y el vodka, entre otros, para bañar los camarones en una rica salsa que se convertiría en la sensación de la época. La aceptación de los comensales fue casi inmediata, pero no fue sino en las Vegas, en el Hotel Golden Gate donde tuvo su verdadero nacimiento en el año 1950.

Tradicionalmente se sirve en una copa de helado y se acompaña con patacones o galletas de soda. Tiene variedad de preparaciones dependiendo del lugar del mundo donde se consuma, y hasta hoy sigue reconociéndose como uno delos platos que logra integrar casi a la perfección los sabores cítricos con los salados.

Gastronomía: Latinoamericana . No olvides la salsa inglesa en esta preparación Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 400 gramos de camarones

1/2 cebolla roja

1 diente de ajo

1/4 de taza de zumo de naranja

1 cucharada de salsa inglesa

2 cucharadas de salsa de tomate

1 cucharada de mayosriracha

1 puñado de cilantro

Zumo de limón

Sal y pimienta al gusto

Preparación

En una olla ponemos un litro de agua y un diente de ajo, dejamos calentar el agua hasta romper en hervor, apagamos.

Con un cuchillo afilado vamos a picar finamente la cebolla y el cilantro para agregarlo al cóctel de camarones.

Agregamos los camarones por 3 minutos, retiramos y ponemos en un bowl con agua fría.

En un bowl añadimos la salsa de tomate, la mayosriracha, el zumo de limón, la salsa inglesa, la cebolla picada, cilantro, sal y pimienta, mezclamos hasta integrar. Disfrutamos.

