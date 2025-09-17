Receta para hacer un tiramisú de matcha

Sirve este tiramisú matcha con té blanco o negro. Foto: Getty Images - Chettarin

Un poco de la historia del tiramisú

Este postre nació en los años cincuenta en el noreste de Italia, en Véneto, la capital de Venecia. Su nombre significa “levántame el ánimo” y la historia cuenta que las trabajadoras sexuales de la época lo crearon para llenar de vitalidad y energía a sus clientes.

Es un plato que se compone de un ponqué o galleta que se humedece con café,con una crema elaborada con huevos y azúcar,su toque mágico es el cacao en polvo espolvoreado.

Gastronomía: Italiana . El chocolate blanco lo puedes sustituir por leche condensada Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 2 tazas de crema para batir

300 gramos de queso mascarpone

1 cucharadita de vainilla

120 gramos de chocolate blanco

1 cucharadita de aceite de coco

1 taza de agua

20 gramos de matcha culinario

Soletas (bizcochos)

Preparación

Batir la crema hasta que doble su volumen.

Agregar el mascarpone, la esencia de vainilla y el chocolate blanco derretido. Mezclar hasta integrar.

Endulzar el matcha con un poco de miel si se desea.

Remojar bien las soletas (bizcocho) en el matcha.

Poner una capa de crema en el molde, seguida de una capa de soletas (bizcochos) remojadas.

Repetir las capas hasta terminar los ingredientes.

Espolvorear matcha en polvo por encima.

Refrigerar por al menos 2 horas antes de servir.

