Receta para hacer un tiramisú de matcha

Refrigera esta propuesta gastronómica por los menos durante dos horas antes de servir.

Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
17 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve este tiramisú matcha con té blanco o negro.
Foto: Getty Images - Chettarin
Un poco de la historia del tiramisú

Este postre nació en los años cincuenta en el noreste de Italia, en Véneto, la capital de Venecia. Su nombre significa “levántame el ánimo” y la historia cuenta que las trabajadoras sexuales de la época lo crearon para llenar de vitalidad y energía a sus clientes.

Es un plato que se compone de un ponqué o galleta que se humedece con café,con una crema elaborada con huevos y azúcar,su toque mágico es el cacao en polvo espolvoreado.

Gastronomía: Italiana.

El chocolate blanco lo puedes sustituir por leche condensada

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 2 tazas de crema para batir
  • 300 gramos de queso mascarpone
  • 1 cucharadita de vainilla
  • 120 gramos de chocolate blanco
  • 1 cucharadita de aceite de coco
  • 1 taza de agua
  • 20 gramos de matcha culinario
  • Soletas (bizcochos)

Preparación

Batir la crema hasta que doble su volumen.

Agregar el mascarpone, la esencia de vainilla y el chocolate blanco derretido. Mezclar hasta integrar.

Endulzar el matcha con un poco de miel si se desea.

Remojar bien las soletas (bizcocho) en el matcha.

Poner una capa de crema en el molde, seguida de una capa de soletas (bizcochos) remojadas.

Repetir las capas hasta terminar los ingredientes.

Espolvorear matcha en polvo por encima.

Refrigerar por al menos 2 horas antes de servir.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

