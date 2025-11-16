Receta para preparar canelones de res con salsa de queso

Esta es una receta que pueden encontrar también en la página 142 del libro que publiqué para conmemorar mis primeros 30 años al frente de mi restaurante, y que se llama, precisamente, “30 años y 500 recetas”. Foto: Harry Sasson

Y es una receta muy especial, porque me lleva a mis recuerdos culinarios más lejanos, cuando para celebrar las fechas especiales mis padres nos llevaban a Pajares Salinas, a saludar al amigo Saturnino.

Yo tenía tres opciones: el steak pimienta, la lasagna riojana o los canelones. Y lo digo sin miedo: los españoles tienen mejores canelones que los mismísimos italianos: finas láminas de pasta, un rico guiso de carne, una magnífica bechamel y el queso que cierra todo, fundido en un horno muy caliente hasta formar una irresistible costra dorada. Y así lo llevaban a la mesa, en el mismo cazo de la cocción y burbujeando tras su paso por el horno.

INGREDIENTES (Para 4 personas)

600 gramos de carne de res molida

1/2 taza de cebolla cabezona picada

1/2 taza de apio finamente picado

2 tomates chontos pelados y licuados

2 dientes de ajo picados

1/2 cucharada de orégano seco

Hojitas de albahaca troceadas

1/2 taza de vino blanco

Sal y pimienta negra

8 hojas de lasagna precocidas hasta al dente en agua con sal

Para la salsa de queso:

1/2 taza de queso gruyère

1/2 taza de queso parmesano

2 cucharadas de mantequilla

3 cucharadas de harina de trigo

2 a 3 tazas de leche tibia

1 hojita de laurel

Sal y pimienta blanca

PREPARACIÓN

En una sartén con aceite de oliva saltee el ajo, luego agregue la cebolla y saltee hasta

transparentar. Añada la carne, el orégano, sal y pimienta negra. Cocine machacando con un tenedor para que la carne quede bien separada. Cuando comience a dorar integre el tomate, el vino y la albahaca, reduzca a fuego bajo y cocine hasta lograr una textura untuosa. Para la salsa de queso, en una olla derrita la mantequilla, agregue la harina y mezcle bien para formar un roux, luego integre la leche lentamente y siempre mezclando.

Añada la hojita de laurel, sazone con sal y pimienta blanca, y cocine duran te 15 a 20 minutos sin dejar de mezclar y cuidando que no se seque (puede agregar más leche si lo necesita). Cuele, devuelva a la olla e incorpore los quesos lentamente y mezclando con un batidor de mano. Disponga la carne sobre cada hoja de lasagna, forme rollos y acomódelos en una refractaria. Bañe con la salsa, esparza más queso encima y lleve al horno precalentado a 375º F hasta que hierva y dore.