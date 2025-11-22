Receta para preparar huevos cocotte con hongos salteados

Huevos cocotte con hongos salteados Foto: Harry Sasson

Los huevos cocotte –también llamados huevos al plato– son un clásico inmortal de la cocina francesa, que deben su nombre al moldecito individual en el que se preparan, llamado cocotte y que puede ser de cerámica, porcelana, barro o hierro fundido (como las mini cocottes de la maravillosa marca antioqueña Victoria).

La tradición indica que para lograr la máxima cremosidad se les debe agregar mantequilla y crema de leche, y hornearlos al baño María, que es una cocción más larga, pero con mejores resultados. Sin embargo, está bien hornearlos en seco, cuidando siempre el punto de cocción: se deben retirar antes de alcanzar el término deseado, pues se seguirán cocinando de camino a mesa, con el calor residual. Lo mejor es ensayar esta preparación hasta entender el calor del horno en casa, buscando el tiempo ideal. La fórmula se puede variar al gusto, cambiado el tipo de queso con el que se gratina y agregando diferentes ingredientes complementarios, como salmón, hongos salteados, espárragos cocidos, tomaticos cherry o trozos de jamón, que es como más le gustan a mi hijo Samuel. Recuerden siempre engrasar los moldes con mantequilla fundida y disponer de por lo menos una hora de preparación, lo cual es importante si se tiene en cuenta que este es un plato para el desayuno.

INGREDIENTES

(Para 4 personas)

8 huevos

4 cucharaditas de mantequilla

4 a 8 cucharadas de crema de leche

1 taza de queso para fundir (emmental, gruyère, brie, gouda…)

4 cucharadas de hongos salteados

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Engrase las cocoteras o moldecitos individuales con mantequilla fundida. Rompa dos huevos dentro de cada molde y sazone con sal y pimienta negra. Luego ponga una cucharadita de mantequilla, una o dos cucharadas de crema de leche, una cucharada de hongos salteados y cubra generosamente con queso rallado. Lleve al horno precalentado a 325º F (160º C) hasta que las claras cuajen y las yemas estén cremosas. Lleve a la mesa de inmediato y acompañe con un buen pan.