Paso a paso para hacer huevos quesudos

Sirve este ingrediente en salsa roja. ¡Imperdible para el paladar!

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
24 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Si no quieres añadir salsa roja a estos huevos con queso, sírvelos en forma de canasta para deslumbrar en la mesa.
Foto: Getty Images
Un poco de historia sobre el huevo

Aunque las aves han estado poniendo huevos para el hombre desde el año 1400 a. C., la llegada de las Gallinas a América se dio hasta el segundo viaje de Cristóbal Colón a América, en 1493.

El huevo de la gallina recibe el nombre científico Gallus Gallus y es uno de los alimentos más consumidos por los seres humanos en el mundo. Entre las preparaciones más conocidas están los huevos revueltos, tortillas, fritos y poché.

Gastronomía: Colombiana.

Una preparación alta en proteínas

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 12 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 6 huevos cocidos
  • 1/2 cebolla blanca
  • 3 dientes de ajo
  • 4 tomates rallados bien maduros
  • Sal y pimienta al gusto
  • Especias (opcional)

Preparación

En una sartén con aceite de oliva sofríe el ajo y la cebolla 2 minutos.

Añade el tomate rallado, sal y pimienta; cocina 5 minutos.

Agrega los huevos cocidos y mezcla suavemente.

Incorpora el queso mozzarella y el parmesano.

Cocina 3–5 minutos hasta que el queso se derrita y la salsa esté espesa. Sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

