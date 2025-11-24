Paso a paso para hacer huevos quesudos

Si no quieres añadir salsa roja a estos huevos con queso, sírvelos en forma de canasta para deslumbrar en la mesa. Foto: Getty Images

Un poco de historia sobre el huevo

Aunque las aves han estado poniendo huevos para el hombre desde el año 1400 a. C., la llegada de las Gallinas a América se dio hasta el segundo viaje de Cristóbal Colón a América, en 1493.

El huevo de la gallina recibe el nombre científico Gallus Gallus y es uno de los alimentos más consumidos por los seres humanos en el mundo. Entre las preparaciones más conocidas están los huevos revueltos, tortillas, fritos y poché.

Gastronomía: Colombiana . Una preparación alta en proteínas Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 12 minutos.

12 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 6 huevos cocidos

1/2 cebolla blanca

3 dientes de ajo

4 tomates rallados bien maduros

Sal y pimienta al gusto

Especias (opcional)

Preparación

En una sartén con aceite de oliva sofríe el ajo y la cebolla 2 minutos.

Añade el tomate rallado, sal y pimienta; cocina 5 minutos.

Agrega los huevos cocidos y mezcla suavemente.

Incorpora el queso mozzarella y el parmesano.

Cocina 3–5 minutos hasta que el queso se derrita y la salsa esté espesa. Sirve caliente.

