Paso a paso para hacer huevos quesudos

Un poco de historia sobre el huevo
Aunque las aves han estado poniendo huevos para el hombre desde el año 1400 a. C., la llegada de las Gallinas a América se dio hasta el segundo viaje de Cristóbal Colón a América, en 1493.
El huevo de la gallina recibe el nombre científico Gallus Gallus y es uno de los alimentos más consumidos por los seres humanos en el mundo. Entre las preparaciones más conocidas están los huevos revueltos, tortillas, fritos y poché.
Gastronomía: Colombiana.
Una preparación alta en proteínas
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 12 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 6 huevos cocidos
- 1/2 cebolla blanca
- 3 dientes de ajo
- 4 tomates rallados bien maduros
- Sal y pimienta al gusto
- Especias (opcional)
Preparación
En una sartén con aceite de oliva sofríe el ajo y la cebolla 2 minutos.
Añade el tomate rallado, sal y pimienta; cocina 5 minutos.
Agrega los huevos cocidos y mezcla suavemente.
Incorpora el queso mozzarella y el parmesano.
Cocina 3–5 minutos hasta que el queso se derrita y la salsa esté espesa. Sirve caliente.
