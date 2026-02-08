Receta para preparar rigatoni de langostinos y espárragos

Rigatoni de langostinos y espárragos Foto: Harry Sasson

Los italianos son expertos en poner en práctica aquella premisa culinaria que dice que menos es más: con cinco o seis ingredientes y una sencilla preparación hacen platos espectaculares. No significa necesariamente que lo contrario, es decir, la floritura culinaria, esté equivocada, porque también es maravilloso disfrutar la complejidad de una preparación en la que se aplican diferentes procedimientos y que contiene capas y capas y capas de sabor. Pero si nos remitimos a la cocina tradicional italiana, la diaria, la de trattoria en la placita del pueblo, nada más poético, nada más exquisito y reconfortante, que un plato sencillo. Tomemos por ejemplo un risotto allá milanese, una pasta cacio e pepe o al burro, una pizza Margherita, una panna cotta… Y cuántas recetas más que demuestran la delicada y refinada sencillez italiana. Como la receta que presento esta semana: buena pasta, tomate, langostinos, espárragos y poco más, para lograr un resultado espectacular.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

(Para 4 personas)

1 paquete de pasta tipo rigatoni

20 a 24 langostinos pelados y desvenados

20 espárragos muy delgados cortados en trozos

2 cucharadas de aceite de oliva

Hojitas de albahaca fresca

Sal y pimienta negra

Para la salsa base de tomate:

1 lata de 400 gramos de tomates italianos en su jugo

1 o 2 dientes de ajo pelados y enteros

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharada de cebolla cabezona finamente picada

1 trozo pequeño de zanahoria

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal

PREPARACIÓN

Para la salsa, en una sartén grande con el aceite de oliva sofría la cebolla, el ajo y la zanahoria. Cuando transparenten retire el ajo (al gusto) y agregue el orégano y el tomate. Cocine a fuego bajo durante 30 minutos (si se seca mucho agregue un poquito de agua). Para terminar, licue y balancee el sabor con sal y azúcar. Licua y balancea con s y azúcar. Aparte, cocine la pasta en agua con sal. Mientras tanto, sazone los langostinos con sal, saltéelos en aceite de oliva y cuando empiecen a cambiar de color agregue los espárragos, saltee un poco más e incorpore la salsa. Cuando la pasta esté antes de al dente intégrela con la salsa junto con un cucharón de agua de cocción. Termine de cocinar la pasta dentro de la salsa para que los sabores se reúnan. Antes de servir agregue hojitas de albahaca rotas a mano y rectifique la sazón con sal y pimienta negra.