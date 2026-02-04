¿Para qué sirve el chontaduro? El sabor del Pacífico en una sola planta

Para qué sirve el chontaduro Foto: Maik Kleinert

El chontaduro no solo se come, sino que se vive. Basta solo con probarlo para sentir el Pacífico colombiano en el paladar, con su calor húmedo, sus ríos y su tradición. Esta fruta emblemática sorprende por su sabor agridulce, pero que también tiene un suave aroma a melocotón y delicados toques de nuez.

Solo los que lo han probado saben lo delicioso que puede ser, sin embargo, más allá de su sabor, el chontaduro guarda una historia y un valor nutricional que lo han puesto en el centro de atención mundial, al punto de ser declarado la “fruta del siglo XXI”. Aquí le contamos para qué sirve, por qué es tan especial y todo lo que debe saber sobre este tesoro tropical.

¿En qué se caracteriza el chontaduro?

El chontaduro es el fruto de una palma emblemática del trópico americano, profundamente ligada a la historia, la alimentación y la cultura de múltiples pueblos indígenas y afrodescendientes. Su nombre científico es Bactris gasipaes, pertenece a la familia de las palmeras (Arecaceae) y puede alcanzar hasta 20 metros de altura, destacándose por su porte esbelto y su fuerte presencia en paisajes cálidos y húmedos.

Según la Universidad Nacional de Colombia,se describe como una palma muy espinosa, con varios tallos delgados y hojas plumosas de apariencia algo desordenada. Produce vistosos racimos en los que se destaca su fruto, el cual conocemos hoy en dia como chontaduro, el cual es de hasta 5 centímetros de largo, más anchos en la base que en la punta, de colores que van del amarillo al rojo intenso.

Su pulpa es harinosa y altamente nutritiva, razón por la cual se consume tradicionalmente después de ser cocida. Además, esta palma también se cultiva para la producción de palmito.

Desde una mirada cultural, el Jardín Botánico de Medellín resalta que en Colombia existen más de 100 formas de nombrar el chontaduro, lo que evidencia su paso por distintas regiones y culturas del país. Algunos de sus nombres son:

Supi , en lengua emberá

Huyũdĩ , entre los nukak

Chánul , para el pueblo awá pit

Cachipay , en Boyacá y Cundinamarca

Pejibá , en la costa del Pacífico norte

Pijiguao , en Guainía

Pupuña, en la Amazonía

¿Para qué sirve?

Es la planta de los mil usos, por ejemplo, según la Universidad del Valle, el chontaduro es reconocido por sus valores gastronómicos, económicos, culturales y ecológicos. En muchas comunidades constituye un recurso integral, del cual se obtiene alimento, materiales para la construcción y materia prima para la elaboración de artesanías.

Investigaciones de la Universidad del Valle han demostrado que este fruto, cultivado principalmente en el suroccidente colombiano, es uno de los alimentos más completos del trópico. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud lo declaró el fruto del siglo XXI. Su composición nutricional incluye:

Carbohidratos, proteínas y grasas saludables

8 Aminoácidos esenciales

Vitaminas A, E y complejo B

Minerales como calcio, hierro, zinc y cobre

Antioxidantes, fibra y ácidos grasos omega 3 y omega 6

Gracias a este perfil, el chontaduro es conocido como el “huevo vegetal”, ya que su contenido proteico es comparable al de un huevo, su grasa es tan beneficiosa como la del aguacate, tiene dos veces el contenido proteico del banano y su aporte nutricional se asemeja al del aceite de oliva.

En Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, se consume tradicionalmente cocido, sin cáscara, acompañado de sal y miel, una preparación que hace parte del paisaje cotidiano de ciudades como Cali.

Según la Universidad del Valle, este fruto también contribuye a mejorar la salud cardiovascular, la visión, el control de la diabetes y la reducción del colesterol y los triglicéridos. Además, sus antioxidantes ayudan a combatir el envejecimiento celular y a prevenir enfermedades crónicas.

¿Por qué se le dice la “fruta del amor”?

Esta fama nos remonta a más de 2.000 años de historia en la América tropical, cuando pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes incorporaron el chontaduro en rituales, celebraciones y danzas asociadas a la fertilidad, la energía vital y la alegría.

Según el libro Frutoterapia: Los frutos que dan la vida, de Albert Ronald Morales, este cultivo fue esencial para las comunidades de las selvas lluviosas desde Costa Rica hasta Brasil, pues no solo les proporcionaba alimento y bebida, sino también materiales para la vivienda, objetos de uso cotidiano y un símbolo central para celebrar la vida, el amor e incluso la muerte.

En crónicas de la época prehispánica y del periodo de la Conquista se menciona incluso la llamada Danza del Chontaduro, un ritual de marcado sentido erótico que celebraba la cosecha y la abundancia.

Aunque la ciencia no ha podido comprobar que el chontaduro sea un afrodisiaco en el sentido estricto, sí ha confirmado algo clave: se trata de un alimento excepcionalmente completo cómo explicamos arriba, lo que ha ayudado durante generaciones a la vitalidad de quien lo consume.

Algo importante y el porque también puede deberse su fama es que según estudios liderados por el químico Jaime Restrepo, de la Universidad del Valle, han demostrado que el chontaduro contiene ácido graso araquidónico, precursor de la anandamida, una molécula asociada a sensaciones de bienestar y felicidad. Esto podría explicar por qué, históricamente, se decía que quienes lo consumían se sentían más alegres, activos y llenos de energía, cualidades que con el tiempo se vincularon al amor y al deseo.

