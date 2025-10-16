Receta para preparar torta de calabaza

Acompaña esta torta de calabaza con un buen té blanco. Foto: Getty Images - kajakiki

Un poco de la historia del queso crema

El queso crema fue inventado en Nueva York en 1872 por el americano William Lawrence, quien accidentalmente lo creó mientras replicaba la receta de un queso francés llamado “Neufchâtel”. En 1880 Lawrence inició su distribución en envolturas de aluminio con una compañía de queso llamada South Edmeston. Más tarde fue comercializado y replicado por otras compañías queseras.

Gastronomía: Latinoamericana . Tiempo de preparación: 120 minutos.

120 minutos. Tiempo de cocción: 50 minutos.

50 minutos. Porciones: 10 . Ingredientes 1 auyama aproximadamente 1 libra

1 cucharada de aceite de coco

Para la torta

230 gramos de harina de trigo

100 gramos de azúcar blanca

130 gramos de azúcar morena

300 gramos de puré de auyama

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharada de pumpkin spice

110 mililitros de aceite vegetal neutro

3 huevos

Para el frosting

300 gramos de queso crema

50 gramos de azúcar pulverizada (tamizada)

4–5 gotas de esencia de vainilla

(Opcional) una pizca de pumpkin spice

Preparación

Puré de ahuyama

Corta y pela la ahuyama. Rocíala con aceite de coco y hornéala a 160 °C durante 30 minutos, o hasta que esté blanda. Luego aplástala con un tenedor y pásala por un colador para obtener un puré suave y sin grumos.

Torta

En un bowl, bate a velocidad alta los azúcares y los huevos hasta que la mezcla se vea cremosa y aireada.

Agrega el aceite, el puré de ahuyama y la vainilla, y mezcla a velocidad baja hasta integrar.

Aparte, tamiza los ingredientes secos: harina, polvo de hornear, bicarbonato, sal y pumpkin spice. (Si no tienes pumpkin spice, puedes reemplazarla por ¼ de cdita de canela, jengibre, clavo de olor y nuez moscada).

Incorpora los secos a la mezcla anterior y mezcla suavemente con espátula, solo hasta que no se vea harina.

Vierte en un molde con papel parafinado y hornea en horno precalentado a 170 °C durante 40–50 minutos.

Sabrás que está lista cuando esté dorada por encima y al insertar un palillo en el centro, salga limpio.

Frosting

Bate el queso crema con el azúcar pulverizada y la vainilla hasta obtener una crema suave.

Si deseas, agrega una pizca de pumpkin spice para darle más aroma.

