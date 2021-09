Receta para preparar tournedos de lomo con hierbas y hongos

No me canso de decir que menos es más, culinariamente hablando. Las mejores preparaciones son aquellas que alaban al ingrediente, que lo enaltecen en sí mismo. Es decir, esas recetas honestas, que no requieren innecesarios disfraces para lucirse en todo su esplendor. Dos o tres ingredientes principales, y nada más… El sabor desnudo y contundente.

Este es un ejemplo: una buena carne, tiramos a la sartén unos hongos, hierbas y mantequilla, aromatizamos con un trago y listo. El ingrediente en su mejor expresión y nada más. Y si nos ponemos puristas, para este propósito de hacer de la cocina una acción simple y sencilla, pues entonces pongámosle sartenes de hierro, los originales, como los que funden en Medellín mis amigos de Victoria, pesados, macizos, ideales para conducir el máximo de calor. Acá tenemos entonces la conjunción ideal: una receta simple y maravillosa, que incluso es de esas que se pueden preparar usando tan solo una buena sartén de hierro.

hsasson28@hotmail.com / www.harrysasson.com

INGREDIENTES

4 medallones de lomo de res o cerdo de 180 a 200 gramos cada uno

2 tazas de hongos mixtos (de París, portobello, orellanas, shiitake…)

Ramitas de tomillo y romero

Hojas de orégano fresco

2 cucharadas de aceite de oliva

1 trago de jerez o brandy

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de perejil picado

Sal y pimienta negra

PREPARACIÓN

Sazone los medallones con sal y pimienta y áselos en una sartén con el aceite de oliva a temperatura media alta, por lado y lado, sin moverlos para que formen costra. Dependiendo del punto deseado, a mitad de cocción agregue los hongos y las hierbas, y revuelva para saltear. Cuando alcance el punto, añada el trago y la mantequilla. Termine rectificando la sazón con sal, pimienta y con el perejil. Sirva de inmediato.