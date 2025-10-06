Receta: rosquitas caseras crocantes

Estas rosquitas caseras las puedes rellenar con queso o bocadillo. Foto: Getty Images - Yevheniia Bondarieva

Un poco de historia sobre la yuca

Los primeros cultivos de este tubérculo se dieron en zonas que hoy en día son parte de Brasil y Paraguay. Cuenta la historia que incluso antes de la llegada de Colón, la yuca ya se había extendido a América del Sur y América Central.

En la actualidad es uno de los cultivos más importantes en los países tropicales y se ubica en el puesto número seis de los cultivos más importantes del mundo. Sin embargo, es poco conocido en países con mayor nivel de desarrollo. La yuca también es llamada en otros países como manioca, casamento, aipim, aipi, guaraní, mandioca, tapioca, guacamota, casabe o casava. Su nombre científico es Manihot esculenta.

Gastronomía: Colombiana . Sirve también con hogao Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 7 minutos.

7 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 libra de yuca cocida

1 taza de queso parmesano

2 cucharadas de aceite de oliva

Preparación

Pon la yuca cocida en un procesador de alimentos y tritura hasta obtener una masa uniforme.

Agrega un chorrito de aceite de oliva y queso parmesano rallado al gusto.

Amasa durante unos minutos hasta integrar bien los ingredientes.

Forma pequeñas rosquitas con la masa.

Ponlas en la freidora de aire (air fryer) a 180 °C durante 7 minutos por cada lado, o hasta que estén doradas y crujientes. ¡Disfruta!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧