Receta: salteado de pollo fácil y rápido

Un poco de la historia de este plato
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Gastronomía: Latinoamericana .
Una propuesta para llevar a la mesa en 35 minutos
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo
- Sal y pimienta al gusto
- 1 cucharada de salsa BBQ
- Queso parmesano rallado (al gusto)
- 1 cucharada de aceite vegetal
- 1 papa mediana, pelada y cortada en cubos
- ½ pimentón rojo, en tiras
- ½ pimentón verde o amarillo, en tiras
- ½ cebolla cabezona (blanca o morada), en julianas
- 1 zanahoria mediana, en julianas o rodajas finas
- 1 diente de ajo picado finamente
- 2 cucharadas de salsa de soya
Preparación
Filetea la pechuga de pollo en tiras o cubos. Sazona con sal y pimienta al gusto.
Calienta un wok o sartén grande a temperatura alta.
Agrega un poco de aceite. Añade el pollo y cocina hasta que esté dorado por fuera y cocido por dentro. Retira el pollo del wok y resérvalo.
En la misma sartén, agrega los cubos de papa. Cocina hasta que estén dorados y ligeramente crujientes.
Añade los pimentones, la cebolla y la zanahoria.
Saltea por unos minutos hasta que los vegetales estén tiernos pero crujientes.
Agrega el ajo picado y mezcla bien.
Incorpora la salsa de soya y la salsa barbecue. Revuelve para que todo quede bien impregnado.
Vuelve a añadir el pollo cocido y mezcla todo para integrar sabores.
Antes de servir, espolvorea queso parmesano al gusto.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧