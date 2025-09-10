Aprende a hacer esta receta viral de redes sociales: fresas del amor

Estas fresas del amor puedes cubrirlas con brigadeiro y caramelo crujiente. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de este postre

Las fresas del amor, o morangos do amor en Brasil, son un postre elaborado con fresas frescas, cubiertas de una capa brillante de caramelo duro, similar a una versión brasileña de la manzana acaramelada.

Se encuentran comúnmente en ferias y celebraciones populares, y su nombre no es casual “con su color rojo intenso y ese crujido dulce al morder, evocan pasión, deseo y un toque de nostalgia”.

Gastronomía: Brasileña . Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 lata de leche condensada

1 cucharada de mantequilla

1 taza de crema de leche (crema para batir sin azúcar)

Ingredientes para las fresas

12 Fresas frescas (cantidad al gusto), desinfectadas y completamente secas

Palitos de brocheta

Aceite vegetal (para engrasar las manos)

Ingredientes para el caramelo

250 gramos de azúcar

100 mililitros de agua

100 gramos de jarabe de maíz

Colorante rojo

Preparación

Preparar el brigadeiro (20 minutos + enfriado):

En una olla a fuego medio-bajo, agrega la leche condensada, la mantequilla y la crema de leche.

Cocina revolviendo constantemente con una espátula de silicona para evitar que se pegue.

Cuando la mezcla espese y se despegue del fondo de la olla (consistencia de masa suave), retira del fuego.

Deja enfriar completamente a temperatura ambiente (aproximadamente. 30 minutos).

Para cubrir las fresas (10–15 min)

Engrasa tus manos con aceite vegetal.

Cubre cada fresa con una capa uniforme del brigadeiro.

Inserta un palito de brocheta en cada fresa.

Preparar el caramelo (10–15 min)

En una olla pequeña, mezcla el azúcar, agua, jarabe de maíz y colorante rojo.

Lleva a ebullición sin remover y cocina hasta que alcance los 150 °C.

Si lo deseas, agrega el polvo dorado comestible.

Bañar las fresas (5–10 min)

Sumerge cada fresa en el caramelo y gira para cubrir.

Escurre el exceso y deja secar sobre papel encerado o tapete de silicona.

