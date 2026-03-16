Receta saludable: jugo verde de fresa, pepino y matcha

Combina distintos ingredientes vegetales en una sola bebida. Fresca y fácil de preparar. Foto: Diana León

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Gastronomía: Saludable . Una bebida ideal para hidratarse, mejorar la digestión y los niveles de energía Tiempo de preparación: 3 minutos.

3 minutos. Tiempo de cocción: 2 minutos.

2 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 taza fresas (en lo posible orgánicas)

2 taza agua

1/2 pepino

1/4 taza albahaca (fresca)

1 pedacito jengibre fresco (aprox. 2 cm)

1/2 cucharadita te match

Preparación

Lava bien las fresas, el pepino y la albahaca.

Pela y corta el pepino en trozos grandes. Pela el jengibre.

Añade en la licuadora las fresas, el pepino, la albahaca, el jengibre y el agua.

Agrega el matcha y licúa durante 30–40 segundos hasta que quede completamente suave.

Un poco de la historia de los jugos verdes

Los jugos verdes se popularizaron hace varias décadas dentro de movimientos de alimentación natural que buscaban formas simples de consumir más frutas y verduras en el día. Con el tiempo, se volvieron muy conocidos en el mundo del bienestar porque permiten combinar distintos ingredientes vegetales en una sola bebida fresca y fácil de preparar.

Durante marzo estoy compartiendo una serie de smoothies, publicando una receta nueva cada semana. La idea es mostrar combinaciones simples y nutritivas que te ayuden a incorporar más alimentos de origen vegetal a tu rutina. Ingredientes como las fresas, el pepino, las hierbas frescas, el jengibre o el matcha aportan vitaminas, antioxidantes y compuestos vegetales que contribuyen a la hidratación, la digestión y los niveles de energía.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧