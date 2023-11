Restaurante El Cielo Washington renueva por tercera vez su estrella Michelin

El chef colombiano ha revolucionado la cocina tradicional del país al combinar sus técnicas de cocina de vanguardia con su pasión por las neurociencias. Foto: Cristian Ramírez

El chef colombiano Juan Manuel Barrientos y su restaurante Elcielo ubicado en Washington D. C., quienes en el 2021 hicieron historia al inscribir el nombre de la cocina colombiana dentro de la Guía Michelin; repiten la hazaña por tercera vez al volver a obtener una estrella y ser incluidos para la edición de 2023 de la prestigiosa guía de origen francés.

Elcielo Washington D. C. hace parte de Elcielo Hospitality Group, compañía colombiana de restaurantes y hoteles fundada por el chef Barrientos hace 15 años, y está ubicado en Medellín, Bogotá, Miami y Washington. Es un restaurante de cocina colombiana moderna y de autor, basado en la neurociencia aplicada a productos locales sirviendo menús de degustación que crean experiencias sensoriales y gastronómicas que estimulan los sentidos; siempre teniendo a Colombia como hilo conductor y protagonista. Con más de 400 empleados en Colombia y en Estados Unidos.

“Este reconocimiento a nuestro restaurante Washington D. C. es un homenaje a Colombia porque siento que somos la embajada culinaria de nuestro país en Estados Unidos, que respetando nuestros orígenes buscamos transformar de lo simple a lo extraordinario y es un impulso para seguir trabajando en exponer y exportar la mejor cara de Colombia con excelencia en otros escenarios. Elcielo en D. C. plasma uno de mis sueños más anhelados: llevar el concepto de la cocina colombiana moderna al mundo y compartir nuestra cultura, idiosincrasia, ingredientes, frutas y tradición con comensales de todo el mundo”, expresó el colombiano luego del recibir el reconocimiento.

Club Colombia, la icónica marca de cerveza que celebra el talento del país, en un gesto de admiración hacia este nuevo hito de Juanma Barrientos, ilumina Times Square con el rostro del destacado exponente de la gastronomía colombiana en el exterior. Además, para continuar elevando la excelencia colombiana, la marca anunció su alianza con el talentoso chef para 2024.

Elcielo D.C. inició operaciones en septiembre de 2020 y cuenta con dos salones para atender a 60 comensales; un salón principal con 40 sillas y justo en frente de la cocina, se encuentra un comedor semi privado de 20 asientos. El restaurante ofrece dos formatos de menú de degustación; The Journey (12 platos) y The Experience (21 platos) y un bar experience con 4 cocteles emblemáticos: El Chimberito, Old fashioned murrapo, Dont give papaya y Burricornio. Cuyo pairing son 3 snacks colombianos y un postre.

