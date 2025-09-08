Rollo de plátano maduro relleno de queso

El plátano maduro es un ingrediente versátil que puedes usar en arroces, como acompañamiento de carnes o como postre después del almuerzo. Foto: Getty Images/iStockphoto - bhofack2

Un poco de la historia del plátano maduro

Se dice que Alejandro Magno fue quien introdujo el plátano en Europa durante su conquista en el año 327 antes de Cristo. Más tarde el plátano fue enviado desde Malasia a Madagascar cuando los comerciantes árabes y asiáticos empezaron a negociar.

En el siglo XV exploradores portugueses encontraron plátanos en África occidental y decidieron llevárselos a casa para plantarlos. Luego, viajó por Canarias, pasando por Santo Domingo, llegando finalmente al Caribe.

El hecho es que hoy en día para los colombianos es muy fácil acceder a este alimento.Somos muy afortunados al obtenerlo y tener la oportunidad de preparar una gran variedad de recetas con este. En la receta de hoy vamos a crear una deliciosa torta que funciona muy bien como postre, merienda o incluso para acompañar tus comidas principales.

Gastronomía: Colombiana . Puedes añadir también trocitos de bocadillo Tiempo de preparación: 8 minutos.

Tiempo de cocción: 8 minutos.

Porciones: 1 . Ingredientes 1 plátano maduro

3 tajadas de queso mozzarella

2 huevos

Sal y laurel al gusto

1 cucharada de aceite de oliva

Preparación

Bate los huevos con una pizca de sal y, si lo deseas, unas hojitas de laurel trituradas para darle un toque aromático.

Vierte los huevos batidos sobre las tajadas de plátano en la sartén. Tapa y cocina durante unos 2 minutos a fuego medio.

Añade el queso mozzarella sobre las tajadas. Enrolla con cuidado para formar los rollitos.

Deja que los rollitos se doren un poco más por fuera, para que queden crujientes y bien sellados.

Espolvorea queso parmesano por encima si quieres darles un toque más sabroso y gratinado. Sírvelo caliente. Es una delicia con todo el sabor de lo casero.

