Rosquitas de yuca y parmesano en air fryer: receta fácil y crocante

Pasa la masa a una superficie limpia y amásala un par de minutos hasta que esté manejable. Si se pega, úntate un poco de aceite en las manos.

Agrega el aceite de oliva y el queso parmesano, y procesa de nuevo hasta integrar.

Lleva la yuca cocida al procesador y tritúrala hasta obtener una masa suave y uniforme.

Cocina la yuca pelada en agua con sal hasta que esté blanda, entre 25 y 30 minutos. Escúrrela bien, retira la vena central y deja que se enfríe un poco.

La sal en estas rosquitas de yuca es opcional, el parmesano ya le aporta este sabor a la preparación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Toma porciones pequeñas, forma cilindros de unos 10 centímetros y une las puntas para darles forma de rosquita.

Ubica las rosquitas en la canasta de la air fryer sin que se toquen y cocina a 180 °C durante 7 minutos.

Cuando estén empezando a dorarse voltéalas y cocina 7 minutos más, o hasta que estén doradas y crocantes. Sírvelas calientes, solas o con tu salsa favorita.

Para destacar: La razón por la que este postre de cacao ganó un premio de investigación

Un poco de la historia de la yuca

Los primeros cultivos de este tubérculo se dieron en zonas que hoy en día son parte de Brasil y Paraguay. Cuenta la historia que incluso antes de la llegada de Colón, la yuca ya se había extendido a América del Sur y América Central. En la actualidad es uno de los cultivos más importantes en los países tropicales y se ubica en el puesto número seis de los cultivos más importantes del mundo. Sin embargo, es poco conocido en países con mayor nivel de desarrollo.

La yuca también es llamada en otros países como manioca, casamento, aipim, aipi, guaraní, mandioca, tapioca, guacamota, casabe o casava. Su nombre científico es Manihot esculenta. En Colombia la yuca no necesita mayor presentación, la conocemos por ser utilizada en múltiples regiones y en distintas preparaciones. La mayoría de los colombianos la tenemos en nuestra cocina, entre otras razones por su fácil acceso.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Puede interesarte: ¿Qué tan saludable es la avena?

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧