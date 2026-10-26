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Rosquitas de yuca y parmesano en air fryer: receta fácil y crocante

Aprende a hacer rosquitas de yuca crocantes con tres ingredientes, yuca cocida, aceite de oliva y queso parmesano.

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Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
Sirve estas rosquitas de yuca con suero costeño. ¡Pura sabrosura!
Sirve estas rosquitas de yuca con suero costeño. ¡Pura sabrosura!

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Gastronomía: Colombiana .

La sal en estas rosquitas de yuca es opcional, el parmesano ya le aporta este sabor a la preparación.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 12.

Ingredientes

  • 500 gramos de yuca cocida
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 60 gramos de queso parmesano rallado

Preparación

Cocina la yuca pelada en agua con sal hasta que esté blanda, entre 25 y 30 minutos. Escúrrela bien, retira la vena central y deja que se enfríe un poco.

Lleva la yuca cocida al procesador y tritúrala hasta obtener una masa suave y uniforme.

Agrega el aceite de oliva y el queso parmesano, y procesa de nuevo hasta integrar.

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Pasa la masa a una superficie limpia y amásala un par de minutos hasta que esté manejable. Si se pega, úntate un poco de aceite en las manos.

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Toma porciones pequeñas, forma cilindros de unos 10 centímetros y une las puntas para darles forma de rosquita.

Ubica las rosquitas en la canasta de la air fryer sin que se toquen y cocina a 180 °C durante 7 minutos.

Cuando estén empezando a dorarse voltéalas y cocina 7 minutos más, o hasta que estén doradas y crocantes. Sírvelas calientes, solas o con tu salsa favorita.

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Un poco de la historia de la yuca

Los primeros cultivos de este tubérculo se dieron en zonas que hoy en día son parte de Brasil y Paraguay. Cuenta la historia que incluso antes de la llegada de Colón, la yuca ya se había extendido a América del Sur y América Central. En la actualidad es uno de los cultivos más importantes en los países tropicales y se ubica en el puesto número seis de los cultivos más importantes del mundo. Sin embargo, es poco conocido en países con mayor nivel de desarrollo.

La yuca también es llamada en otros países como manioca, casamento, aipim, aipi, guaraní, mandioca, tapioca, guacamota, casabe o casava. Su nombre científico es Manihot esculenta. En Colombia la yuca no necesita mayor presentación, la conocemos por ser utilizada en múltiples regiones y en distintas preparaciones. La mayoría de los colombianos la tenemos en nuestra cocina, entre otras razones por su fácil acceso.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

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