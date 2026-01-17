Sábado para preparar una receta exquisita de salpicón

El salpicón es una receta que te permite fusionar el sabor de tus frutas favoritas. Añade queso rallado y disfruta. Foto: orlando.diseño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia de la sandía

Las primeras sandías se originaron en Sudáfrica hace unos 5.000 años. Allí podemos encontrar muchas variantes, desde dulces y suaves hasta amargas. Desde el año 2000 a. C.se cultivaron y se convirtieron en un alimento cotidiano en el antiguo Egipto.

Las primeras sandías se originaron en Sudáfrica hace unos 5.000 años. Allí podemos encontrar muchas variantes, desde dulces y suaves hasta amargas. Desde el año 2000 a. C. se cultivaron y se convirtieron en un alimento cotidiano en el antiguo Egipto.

Gastronomía: Colombiana . Sirve con leche condensada Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 piña cortada en cuadritos

1 papaya cortada en cuadritos

1 sandía cortada en cuadritos

6 bananos

Preparación

Pelar y cortar la piña, la papaya, la sandía y el banano en cubos pequeños.

Puedes usar cualquier otra fruta de tu preferencia según la región o gusto personal.

Añade todas las frutas cortadas en un recipiente grande.

Agregar un poco de agua y hielo al gusto.

Si deseas, añade unas gotas de colorante vegetal para darle un toque de color.

También puedes añadir un chorrito de gaseosa Kola o fresco de frutas si quieres una versión más refrescante.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧