Sábado para preparar una receta exquisita de salpicón

Acompáñalo con un poco de leche condensada o batido, según tu preferencia.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
17 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
El salpicón es una receta que te permite fusionar el sabor de tus frutas favoritas. Añade queso rallado y disfruta.
Foto: orlando.diseño
Un poco de la historia de la sandía

Las primeras sandías se originaron en Sudáfrica hace unos 5.000 años. Allí podemos encontrar muchas variantes, desde dulces y suaves hasta amargas. Desde el año 2000 a. C.se cultivaron y se convirtieron en un alimento cotidiano en el antiguo Egipto.

Las primeras sandías se originaron en Sudáfrica hace unos 5.000 años. Allí podemos encontrar muchas variantes, desde dulces y suaves hasta amargas. Desde el año 2000 a. C. se cultivaron y se convirtieron en un alimento cotidiano en el antiguo Egipto.

Gastronomía: Colombiana.

Sirve con leche condensada

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 piña cortada en cuadritos
  • 1 papaya cortada en cuadritos
  • 1 sandía cortada en cuadritos
  • 6 bananos

Preparación

Pelar y cortar la piña, la papaya, la sandía y el banano en cubos pequeños.

Puedes usar cualquier otra fruta de tu preferencia según la región o gusto personal.

Añade todas las frutas cortadas en un recipiente grande.

Agregar un poco de agua y hielo al gusto.

Si deseas, añade unas gotas de colorante vegetal para darle un toque de color.

También puedes añadir un chorrito de gaseosa Kola o fresco de frutas si quieres una versión más refrescante.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

