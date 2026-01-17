Sábado para preparar una receta exquisita de salpicón

Escucha este artículo
Un poco de la historia de la sandía
Las primeras sandías se originaron en Sudáfrica hace unos 5.000 años. Allí podemos encontrar muchas variantes, desde dulces y suaves hasta amargas. Desde el año 2000 a. C.se cultivaron y se convirtieron en un alimento cotidiano en el antiguo Egipto.
Gastronomía: Colombiana.
Sirve con leche condensada
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 piña cortada en cuadritos
- 1 papaya cortada en cuadritos
- 1 sandía cortada en cuadritos
- 6 bananos
Preparación
Pelar y cortar la piña, la papaya, la sandía y el banano en cubos pequeños.
Puedes usar cualquier otra fruta de tu preferencia según la región o gusto personal.
Añade todas las frutas cortadas en un recipiente grande.
Agregar un poco de agua y hielo al gusto.
Si deseas, añade unas gotas de colorante vegetal para darle un toque de color.
También puedes añadir un chorrito de gaseosa Kola o fresco de frutas si quieres una versión más refrescante.
