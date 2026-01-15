Aprende a hacer este postre tropical con estos pasos

Escucha este artículo
Un poco de la historia del maracuyá
El maracuyá, originario de Brasil, que también se conoce en otros países como parchita o fruta de la pasión. Cuando los colonizadores llegaron a América, vieron representados en esta fruta simbología religiosa relacionada con la pasión y muerte de Cristo y por eso se le conoce con ese nombre, que poco o nada tiene que ver con propiedades afrodisiacas. Es una fruta con un agradable e intenso sabor y se utiliza en la cocina para hacer diferentes preparaciones como salsas, cremas, postres, refrescos, jugos y muchas más.
Además, el maracuyá tiene propiedades medicinales, nutritivas y, es rica en vitamina A y C (antioxidantes para el sistema inmunológico) y alta cantidad de fibra (para el tracto intestinal), entre otras propiedades.
Gastronomía: Latinoamericana.
No olvides la leche en polvo
- Tiempo de preparación: 240 minutos.
- Tiempo de cocción: 40 minutos.
- Porciones: 12.
Ingredientes
- 300 gramos de leche condensada
- 400 gramos de crema de leche
- 2 maracuyás
- 250 mililitros de leche
- 80 gramos de leche en polvo
- 30 gramos de gelatina sin sabor
Para la salsa
Pulpa de maracuyá
3 cucharadas azúcar
1/2 cucharada fécula de maíz
Preparación
Licúa la crema de leche, la leche, la leche condensada, la leche en polvo y la pulpa de 2 maracuyás hasta obtener una mezcla homogénea.
Hidrata la gelatina en 3 a 4 cucharadas de agua caliente y mezcla bien hasta que se disuelva por completo.
Incorpora la gelatina disuelta a la licuadora, licúa nuevamente y cuela la mezcla para eliminar las semillas.
Vierte la preparación en un molde ligeramente engrasado y refrigera por un mínimo de 3 horas, o hasta que esté firme.
Para la salsa
Cocina la pulpa de maracuyá con el azúcar y la fécula a fuego medio, removiendo constantemente, hasta que espese.
Desmolda el postre y báñalo con esta deliciosa salsa antes de servir.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧