Aprende a hacer este postre tropical con estos pasos

Esta delicia gastronómica requiere un poco de paciencia, así que ponte a crear y en cuatro horas tendrás esta propuesta en la mesa.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
15 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Este postre tropical es refrescante, lleno de sabor e infaltable para el paladar.
Foto: Getty Images/iStockphoto - bbstudio_aad
Un poco de la historia del maracuyá

El maracuyá, originario de Brasil, que también se conoce en otros países como parchita o fruta de la pasión. Cuando los colonizadores llegaron a América, vieron representados en esta fruta simbología religiosa relacionada con la pasión y muerte de Cristo y por eso se le conoce con ese nombre, que poco o nada tiene que ver con propiedades afrodisiacas. Es una fruta con un agradable e intenso sabor y se utiliza en la cocina para hacer diferentes preparaciones como salsas, cremas, postres, refrescos, jugos y muchas más.

Además, el maracuyá tiene propiedades medicinales, nutritivas y, es rica en vitamina A y C (antioxidantes para el sistema inmunológico) y alta cantidad de fibra (para el tracto intestinal), entre otras propiedades.

Gastronomía: Latinoamericana.

No olvides la leche en polvo

  • Tiempo de preparación: 240 minutos.
  • Tiempo de cocción: 40 minutos.
  • Porciones: 12.

Ingredientes

  • 300 gramos de leche condensada
  • 400 gramos de crema de leche
  • 2 maracuyás
  • 250 mililitros de leche
  • 80 gramos de leche en polvo
  • 30 gramos de gelatina sin sabor

Para la salsa

Pulpa de maracuyá

3 cucharadas azúcar

1/2 cucharada fécula de maíz

Ver la receta en video aquí

Preparación

Licúa la crema de leche, la leche, la leche condensada, la leche en polvo y la pulpa de 2 maracuyás hasta obtener una mezcla homogénea.

Hidrata la gelatina en 3 a 4 cucharadas de agua caliente y mezcla bien hasta que se disuelva por completo.

Incorpora la gelatina disuelta a la licuadora, licúa nuevamente y cuela la mezcla para eliminar las semillas.

Vierte la preparación en un molde ligeramente engrasado y refrigera por un mínimo de 3 horas, o hasta que esté firme.

Para la salsa

Cocina la pulpa de maracuyá con el azúcar y la fécula a fuego medio, removiendo constantemente, hasta que espese.

Desmolda el postre y báñalo con esta deliciosa salsa antes de servir.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

