Caldo de costilla con papas y verduras: receta tradicional y deliciosa

Un poco de la historia de este plato

El caldo de costilla llegó a Colombia iniciando el siglo XX, cuando se adelantaban procesos de construcción de algunas vías férreas en el país. Este tipo de trabajos demandaban mucha energía en los trabajadores, motivo por el cual esta receta fue añadida al menú diario que se les proporcionaba a los mismos, en los diferentes puntos donde se llevaban a cabo estos proyectos.

Aunque no es originario de Colombia, con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los platos más tradicionales del país, siendo la región Andina la precursora de este. Se prepara con costillas de res hervidas en agua, papas, ajo, cebolla y el infaltable cilantro. Cabe resaltar, que este plato es uno de los más apetecidos por los comensales cuando buscan recuperarse de algún dolor de estómago o resaca, algunos lo llaman “levantamuertos”, mientras que otros aseguran que es la mejor forma de obtener energía para enfrentarse al día a día.

Gastronomía: Colombiana . Acompaña con cilantro y cebolla larga Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 2 kilogramos de costilla de res

500 gramos de papa criolla entera

400 gramos de papa

2 cebollas blancas ralladas

2 zanahorias ralladas

2 tomates rallados

2 dientes de ajo

Cilantro picado al gusto (solo el tallo)

Sazonador de tu preferencia

Sal al gusto

Preparación

Pon a cocinar la costilla junto con la cebolla, la zanahoria, los tomates y el ajo.

Déjala cocinar a fuego medio durante un buen rato, hasta que el caldo tome fuerza y mucho sabor.

Luego, adiciona la papa, el cilantro y el sazonador de tu preferencia. Entre más tiempo se cocine, más rico y más “levantador” queda.

