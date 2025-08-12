Sabor Barranquilla 2025: esta será la ciudad invitada a la fiesta de sabor

Enyucado: aprende a hacer esta receta de la cocina colombiana Foto: GettyImages

Valledupar reúne en su cocina influencias indígenas, africanas y españolas, lo que se traduce en una mezcla de sabores que aportan historia, autenticidad y valor por lo propio.

Esa es una de las razones por las cuales ha sido elegida como destino invitado en esta edición de Sabor Barranquilla, ya que su aporte contribuye a preservar la identidad cultural y patrimonial de la gastronomía regional. “A diferencia de otras zonas del Caribe, en Valledupar se celebra la cocina de fuego lento, de sabores profundos y recetas heredadas de generación en generación”, afirma la chef Alba Cecilia Dangond.

Su gastronomía tiene alma, y eso se refleja incluso en los postres, como el dulce de leche cortada, la torta zamba, el enyucado o el dulce de filo, elaborado a base de plátano maduro. “Es creación nuestra y un aporte cultural a la gastronomía vallenata. Es una cocina que cuenta historias”, agrega.

A través de esta visión, la chef presenta su propuesta para Sabor Barranquilla, un postre de tres leches tropical de millo.

“Este dulce de tres leches estará infundido con los sabores de coco y mango, dos frutas tropicales que no pueden faltar en la gastronomía vallenata. Además, la base del postre lleva harina de millo, un ingrediente clave en esta edición de la feria 2025, que le aporta un toque especial y auténtico a la receta. Para el acabado, incorporaremos un crocante de millo, una capa crujiente que suma textura”, explica.

A esta creación, que destaca ingredientes representativos de Valledupar y de la región Caribe, se suman sus hijas, las reposteras María Cristina y María Cecilia Diazgranados. “Estar en la feria es una vitrina para mostrar cómo la repostería también puede ser una forma de contar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos llevar nuestra cultura culinaria. Participar es un compromiso con nuestras raíces y una celebración de lo que somos como región Caribe”, señalan.

La capital mundial del vallenato también contará con una muestra comercial, que evidencia cómo la cocina de este territorio es una mezcla entre pasado y presente. “Ofreceremos platos representativos de nuestra cocina nikkei, donde se fusionan sabores peruanos y japoneses”, asegura el chef ejecutivo de Taypa, Víctor Santamaría Montoya.

Este año, Sabor Barranquilla celebra la cocina del 21 al 24 de agosto en Puerta de Oro, Centro de Eventos del Caribe, un escenario que conectará el origen, el pasado y el sentido de la cocina como expresión de identidad.

