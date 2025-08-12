Churu casero, cremoso y delicioso para gatos

El churu es un snack ideal para gatos, prepáralo en casa y no te compliques. Foto: Getty Images - Kiwis

Un poco de la historia de la trucha

La trucha es oriunda de América del Norte y Europa. Es uno de los símbolos gastronómicos de la región Andina gracias a su aparición en 1937 y es considerada como una de las mejores exponentes de su especie.

Este plato se caracteriza por ser muy saludable y nutritivo por su alto contenido de ácidos grasos omega 3, lo que permite desarrollar en quienes la consumen el fortalecimiento del cuerpo, los músculos y los huesos.

Gastronomía: . Usa caldo de pollo en esta preparación Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 trucha (sin espinas)

1 zanahoria pelada

Agua (cantidad necesaria)

Caldo casero (hecho con patas, alas)

Preparación

Limpia la trucha, retirando cuidadosamente todas las espinas, especialmente del centro y las aletas.

Pon la trucha y la zanahoria (cortada en rodajas) en una olla con agua. No agregues sal ni condimentos.

Cocina hasta que la zanahoria esté bien blanda.

Cuela el caldo resultante de la cocción y resérvalo.

Prepara un caldo concentrado adicional, cocinando patas, alas o piernas de pollo solo con agua. Luego cuélalo.

Lleva la trucha cocida, la zanahoria y un poco del caldo colado al vaso de una licuadora o procesador de alimentos.

Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa, tipo puré. Puedes ajustar la textura agregando más caldo si es necesario.

Sirve el puré directamente en el plato del gato o guárdalo en bolsitas para futuras porciones.

Para destacar

