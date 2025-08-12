No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Churu casero, cremoso y delicioso para gatos

Para esta receta necesitarás trucha sin espinas, zanahoria, agua y caldo casero.

Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
12 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
El churu es un snack ideal para gatos, prepáralo en casa y no te compliques.
Foto: Getty Images - Kiwis
Un poco de la historia de la trucha

La trucha es oriunda de América del Norte y Europa. Es uno de los símbolos gastronómicos de la región Andina gracias a su aparición en 1937 y es considerada como una de las mejores exponentes de su especie.

Este plato se caracteriza por ser muy saludable y nutritivo por su alto contenido de ácidos grasos omega 3, lo que permite desarrollar en quienes la consumen el fortalecimiento del cuerpo, los músculos y los huesos.

Gastronomía: .

Usa caldo de pollo en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 1 trucha (sin espinas)
  • 1 zanahoria pelada
  • Agua (cantidad necesaria)
  • Caldo casero (hecho con patas, alas)

Preparación

Limpia la trucha, retirando cuidadosamente todas las espinas, especialmente del centro y las aletas.

Pon la trucha y la zanahoria (cortada en rodajas) en una olla con agua. No agregues sal ni condimentos.

Cocina hasta que la zanahoria esté bien blanda.

Cuela el caldo resultante de la cocción y resérvalo.

Prepara un caldo concentrado adicional, cocinando patas, alas o piernas de pollo solo con agua. Luego cuélalo.

Lleva la trucha cocida, la zanahoria y un poco del caldo colado al vaso de una licuadora o procesador de alimentos.

Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa, tipo puré. Puedes ajustar la textura agregando más caldo si es necesario.

Sirve el puré directamente en el plato del gato o guárdalo en bolsitas para futuras porciones.

Para destacar

¿Desde qué edad se le puede dar Churu a los gatos?

Los churu son el snack felino de moda, pero antes de dárselos a su gato, revise estas recomendaciones esenciales. Ver la nota completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

