Un poco de la historia de la trucha
La trucha es oriunda de América del Norte y Europa. Es uno de los símbolos gastronómicos de la región Andina gracias a su aparición en 1937 y es considerada como una de las mejores exponentes de su especie.
Este plato se caracteriza por ser muy saludable y nutritivo por su alto contenido de ácidos grasos omega 3, lo que permite desarrollar en quienes la consumen el fortalecimiento del cuerpo, los músculos y los huesos.
Usa caldo de pollo en esta preparación
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 1 trucha (sin espinas)
- 1 zanahoria pelada
- Agua (cantidad necesaria)
- Caldo casero (hecho con patas, alas)
Preparación
Limpia la trucha, retirando cuidadosamente todas las espinas, especialmente del centro y las aletas.
Pon la trucha y la zanahoria (cortada en rodajas) en una olla con agua. No agregues sal ni condimentos.
Cocina hasta que la zanahoria esté bien blanda.
Cuela el caldo resultante de la cocción y resérvalo.
Prepara un caldo concentrado adicional, cocinando patas, alas o piernas de pollo solo con agua. Luego cuélalo.
Lleva la trucha cocida, la zanahoria y un poco del caldo colado al vaso de una licuadora o procesador de alimentos.
Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa, tipo puré. Puedes ajustar la textura agregando más caldo si es necesario.
Sirve el puré directamente en el plato del gato o guárdalo en bolsitas para futuras porciones.
