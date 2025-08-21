Sabor Barranquilla promueve la conciencia ambiental desde la gastronomía

El foro académico “Naturaleza y Cocina” explorará los frutos de la naturaleza para descubrir los ingredientes más frescos y auténticos que inspiran a crear recetas llenas de sabor y conexión con la tierra. Foto: Lucas Allmann / Pexels

En la nueva edición de Sabor Barranquilla, el foro académico “Naturaleza y Cocina” explorará los frutos de la naturaleza para descubrir ingredientes frescos y auténticos que inspiran la creación de recetas llenas de sabor y conexión con la tierra.

En este espacio, académicos y chefs se reunirán para reconocer e impulsar nuevas prácticas sostenibles desde la cocina.

“Queremos mostrar la preparación de productos gastronómicos con insumos agrícolas de la Sierra Nevada. Los métodos tradicionales de conservación, por ejemplo, permiten preservar alimentos sin aditivos artificiales, utilizando únicamente azúcar, sal y vinagre. También compartiremos procesos de deshidratación al sol para la elaboración de harinas”, explica el chef samario Miguel Martínez, dedicado a promover saberes ancestrales y a aprovechar al máximo lo que ofrece la tierra.

Según el chef, estas prácticas contribuyen a la autosuficiencia, fortalecen la conexión con los mercados locales, fomentan la sostenibilidad ambiental y permiten enfrentar los retos del cambio climático.

En la misma línea, participará el biólogo y director científico de la Fundación Batis, Samuel Casseres, con el panel “Del olvido a la mesa: el poder de las plantas del Caribe”. Esta conversación invitará a descubrir ingredientes comestibles provenientes del bosque seco tropical.

“En la naturaleza existe un sistema alimentario sabroso, nutritivo y resiliente. Al incorporarlo a nuestros menús, fortalecemos los saberes y las economías locales”, afirma Casseres.

La agenda académica también contará con la presencia de los reconocidos chefs Harry Sasson y Manuel Mendoza, este último seleccionado como uno de los mejores de Latinoamérica según Latin America’s 50 Best Restaurants. Ambos participarán en la conversación “Servir a través de la cocina”, moderada por la experta en gastronomía colombiana Verónica Socarrás.

“Sabor Barranquilla es una feria que dinamiza el turismo y la economía de la ciudad. Para mí es muy significativo compartir escenario con Harry Sasson, uno de mis grandes amigos y mentores en la cocina. Le sobra conocimiento y experiencia”, comentó el chef Manuel Mendoza.

La agenda académica comenzará el jueves 21 de agosto, desde las 10:00 a.m. hasta las 5:30 p.m., con entrada gratuita. El único requisito es registrarse previamente👉 aquí

