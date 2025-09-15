¿Salmón para el almuerzo? Prepara esta receta en 11 minutos

Sirve este salmón con una buena ensalada verde. Foto: Getty Images - gbh007

Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

Gastronomía: Latinoamericana . Los ingredientes en esta receta son al gusto Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 6 minutos.

6 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes Filetes de salmón (cantidad según porciones)

Ajo en polvo

Paprika al gusto

Tomillo al gusto

Pimienta negra

Sal al gusto

Jugo de un limón

Aceite de oliva

Preparación

Sazona los filetes de salmón con ajo en polvo, paprika, tomillo, pimienta, sal y un poco de jugo de limón.

Calienta aceite de oliva en una sartén a fuego medio.

Sofríe el salmón primero por el lado de la piel durante aproximadamente 4 minutos.

Luego, da la vuelta y cocina por el otro lado durante 2 minutos más.

Retira del fuego y listo, tu salmón quedará jugoso y delicioso.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧